La verità su quanto sta accadendo tra Charlene e Alberto di Monaco giunge come un fulmine a ciel sereno. Si rompe l’incanto: arriva la confessione di un’amica sulla separazione.

“Non è un segreto per nessuno“. E’ intervenuta così, in un servizio esclusivo e sull’onda amara del disincanto, una fedele frequentatrice del Principato. La separazione tra Charlene Wittstock e il Principe Alberto II è ormai effettiva. I dettagli lasciano pensare al peggio.

Se inizialmente le voci di una fuga volontaria di Charlene da Palazzo, verso la Corsica, erano già riuscite ad attirare l’attenzione sulle future intenzioni della principessa consorte, ora la disarmante dichiarazione di una cara amica di Alberto II non lascia più spazio a dubbi. Charlene non è fuggita, ma i due vivono in una situazione di pericoloso stallo sin dall’inizio del loro matrimonio. E’ ufficiale. La confessione ribalta ora tutte le precedenti, e talvolta benevoli, aspettative dei loro sudditi.

Charlene e la dura separazione con Alberto II, la soffiata da Monaco: “non è amore”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Mattino 5, Federica Panicucci distrutta dalla notizia: “ci è scappato il morto”

“Non è mai stato amore“, confessa senza remore la donna al noto settimanale italiano “Oggi”. Al quale ha deciso di rilasciare in anteprima una lunga intervista raccontando le attuali dinamiche all’interno del Principato.

La situazione è molto delicata. I due esponenti della coppia, nonostante le molteplici dimostrazioni rilasciate spesso in pubblico dal lontano 2011, non si sarebbero mai amati. E per tal motivo, Charlene, potrebbe continuare ad affermare la sua presenza nelle occasioni mondane sotto forma di effimera rassicurazione, ma senza una verità di fondo che possa sopperire a tale mancanza di sentimenti.

Il motivo? Oltre alle apparenze, spiega l’intervistata, “a quei livelli non si divorzia“. La donna ha fatto pertanto riferimento, come unica eccezione, alla storia di Diana Spencer e del Principe Carlo. Charlene, al momento, si sarebbe trasferita volontariamente presso la residenza di Roc Agel. Per restare lontana, quanto basta, da Alberto ed evitare il divorzio. Ma sarà sufficiente?

A scuotere maggiormente gli equilibri del Principato, inoltre, vi sarebbe stata un’ulteriore questione che lederebbe la serenità di Charlene qualora lei decidesse davvero di intraprendere la separazione per via legale. Ossia l’affidamento di Giacomo e Gabriella.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Rkomi ed Elodie festeggiano, ma non sono da soli: tutte le certificazioni della settimana

I due figli, nati dalla loro relazione, sarebbe destinati a rimanere con Alberto. E, stando al ferreo volere del Principe, in nessun caso questa condizione potrebbe venire meno.

FEDEZ TORNA A X-FACTOR