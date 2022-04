Diletta Leotta stratosferica su Instagram: la conduttrice ha pubblicato uno scatto in cui ha messo in mostra il suo fondoschiena da standing ovation.

Diletta Leotta è indubbiamente la giornalista più famosa d’Italia. Quando Sky decise di affidarle la conduzione degli speciali legati alla serie cadetta, tutti iniziarono a parlare di lei. Da quei giorni, la siciliana ha scalato le gerarchie prima proprio su Sky e poi su DAZN, dove è sicuramente il volto principale della piattaforma di streaming online.

I social network sono ovviamente terreno fertile per le sue strepitose fotografie: la Leotta ama mettere in mostra il suo fisico perfetto e le sue curve da capogiro. In questa splendida serata primaverile, la nativa di Catania ha postato un’immagine in cui è vestita in total black. Il problema principale è che la 30enne piazza il suo mostruoso didietro proprio davanti all’obiettivo.

Diletta Leotta in total black: fondoschiena da standing ovation

Diletta è tornata in città: per celebrare questo momento importante, la siciliana ha condiviso un post da mozzafiato sui social network. La giornalista indossa un abito total black incantevole. Le sue forme bombastiche sono ovviamente in bella vista e fanno salire la temperatura sul web.

La conduttrice di DAZN ha avuto la brillante idea di girarsi completamente, piazzando il suo monumentale didietro in primissimo piano. Boom di likes e commenti: almeno 1000 apprezzamenti si leggono sotto al post. La Leotta ha un talento unico: riesce sempre a conquistare i riflettori con grande facilità. “Meriti lo zoom” ha scritto un utente che ovviamente resta estasiato da questa visione pazzesca. “Donna meravigliosa”, “Wow mamma mia..sei uno spettacolo”, “Grazie Diletta”, “Ti seguo sempre che donna attraente che sei”, si legge. Anche la cantante Noemi ha commentato il post, limitandosi a scrivere un ‘Bonazza’ con emoticon a forma di cuoricino al fianco del “complimento”.