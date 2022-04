“Un sogno” Miss Claudia, che occhi grandi: la FOTO rende miopi

Miss Claudia trionfa sul web con uno scatto accattivante, dopo il successo di “Avanti un altro” quale sarà il prossimo step?

Da tutti conosciuta come Miss Claudia, all’anagrafe Claudia Ruggeri, è una delle bonas di “Avanti un altro” che con la sua bellezza ha conquistato milioni di italiani che oggi la seguono sui social.

Vanta, infatti, di più di un milione di follower con i quali condivide scatti mozzafiato e pose da urlo. Le sue foto diventano virali e il web non può fare altro che ammirarla e sostenerla. E’ una vera dea.

Miss Claudia, fuori tutto: che décolleté da urlo – FOTO

Anche quest’anno Miss Claudia ha tenuto compagnia al pubblico italiano con la sua presenza a “Avanti un altro” e attraverso un pizzico di sensualità, ironia e bellezza ha sedotto e intrattenuto molti telespettatori ed ha fatto impazzire gli ospiti in studio.

Ha iniziato a lavorare nel programma poiché è la cognata di Paolo Bonolis, poi però è riuscita a farsi strada ed oggi è sostenuta e supportata da molti fan.

Ha appena pubblicato un post che ha lasciato tutti senza parole. Si tratta di una foto in cui mostra in primo piano il suo décolleté prorompente che non passa inosservato.

Indossa un top nero e una gonna dello stesso coloro, le gambe sono scoperte e la giacca copre una parte della schiena. Ha tagliato i capelli e il trucco è quasi assente. “Per sempre e un giorno” scrive sotto allo scatto.

“Sei un sogno a occhi aperti” ha commentato qualcuno e poi ancora “Top model” e qualcun altro ha aggiunto: “Uno spettacolo della natura”.

Miss Claudia è ormai un personaggio pubblico molto amato che sa come attirare l’attenzione dei fan e lo fa senza scrupoli, postando foto strepitose dove la bellezza esteriore si unisce a quella interiore, creando un connubio unico e irresistibile.