“Beautiful”, sapete quante volte si sono sposati Ridge e Brooke? Incredibile

Beautiful, sapete quante volte si sono sposati Ridge Forrester e Brooke Logan? Non lo immaginereste mai.

Era il 1987 quando Beautiful andava in onda per la prima volta negli USA per poi essere approdare in Italia appena due anni dopo. Da allora gli intrighi amorosi e i drammi familiaridei Forrester non hanno mai smesso di farci compagnia. Darla Einstain, Nick Marone, Sheila Carter, Caroline Spencer sono solo alcuni dei nomi che hanno popolato il fantasioso mondo di Beautiful al fianco di personaggi storici quali Brooke Logan e Ridge Forrester. Ripercorriamo insieme alcuni dei momenti salienti della storia della soap tramite l’album dei ricordi di Yeslife.

Oggi parliamo della coppia più amata della soap: i Bridge. I due si sono sposati innumerevoli volte. Avete mai pensato di contarle?

I tempi d’oro di Beautiful: gli innumerevoli matrimoni di Brooke e Ridge

Brooke e Ridge sono – senza alcun dubbio – la coppia simbolo di Beautiful. Innamoratisi già durante le prime puntate, quando il Forrester stava ancora con Caroline, hanno dovuto affrontare molti ostacoli prima di poter finalmente convolare a nozze.

Il primo matrimonio dei Bridge ebbe luogo sulla spiaggia di Malibù negli anni ’90. Taylor aveva da poco subito un incidente di ritorno da Parigi ed era stata creduta morta (a tal proposito, leggete l’articolo dedicato). Al matrimonio presero parte quasi tutti i membri di casa Forrester e Logan, compresi Storm e Kristen, rispettivamente testimone e damigella degli sposi. Il ritorno di Taylor a Los Angeles avrebbe spezzato il sogno della neo-coppia.

Dopo quel famoso matrimonio ce ne furono molti altri. Come dimenticare il revival sulla spiaggia di Malibu, con un gigantesco cuore al posto dei castelli di sabbia? E che dire dell’ultima cerimonia celebrata a casa Forrester di fronte a Carter?

Ma quanti sono stati dunque i matrimoni di Brooke e Ridge? Secondo stile attendibili si tratta di ben 8 celebrazioni! E molte altre ci attendono in futuro.