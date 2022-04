Il ritorno di Fedez tra i giudici di “X Factor” ha scatenato non poco entusiasmo tra il pubblico del talent che ora si chiede chi siederà accanto a lui. Tra i nomi diffusi c’è anche il suo

La notizia del suo ritorno circolava già nell’aria da diverse settimane, ma stando a quanto rivelato sulle pagine del settimanale di Alfonso Signorini, “Chi“, si trattava solo di una speranza tra gli addetti ai lavori. Sembra che invece ci fosse ben più sostanza di quanto si pensasse dietro all’indiscrezione diffusa: Fedez tornerà a rivestire il ruolo di giudice a X Factor.

Lo ha comunicato proprio lui attraverso un post e un video che ricapitola le emozioni e le avventure vissute nel corso degli anni passati dietro il tavolo dei giudici. “Si torna a casa“, scrive, mentre l’account ufficiale del talent gli dà il bentornato. Una notizia che ha scatenato l’entusiasmo dei suoi fan e del pubblico di X Factor che ora si chiede chi siederà accanto a lui.

“X Factor”, accanto a Fedez potrebbe esserci lei: il nome che spiazza

Per un nome confermato ne rimangono altri tre ancora in sospeso, sebbene le pagine del settimanale di Alfonso Signorini confermassero la presenza di Manuel Agnelli al tavolo dei giudici. Chi sembra ormai certo che il pubblico non rivedrà è Emma, che dopo due edizioni consecutive pare aver preferito non riconfermare la sua posizione.

Se da un lato rimane il mistero su Mika e Hell Raton, dall’altro si diffondono nuove voci su chi potrebbe sostituire la cantante. Stando a quanto riporta All Music Italia tra le novità della prossima edizione potrebbe arrivare esserci lei: Ambra Angiolini. Per quest’ultima sarebbe la prima esperienza presso il talent di Sky, ma non come giudice. Maria De Filippi la convocò ad Amici proprio per ricoprire quel ruolo, avendo una lunga esperienza nel mondo dello spettacolo e musicale.

Per la conferma -o smentita- bisognerà attendere ancora, così anche per conoscere i nomi ufficiali che siederanno al tavolo dei giudici. Chi sembra essere stato riconfermato dopo il debutto dello scorso anno è invece il presentatore, Ludovico Tersigni, che ha convinto il pubblico pur ritrovandosi a dover affrontare l’arduo compito di sostituire il veterano Alessandro Cattelan.