Pomeriggio 5: Barbara D’Urso, in seria difficoltà, fa un annuncio che i telespettatori non avrebbero in alcun modo potuto prevedere

Il primo blocco di Pomeriggio 5 di quest’oggi, dedicato alla cronaca nera, ha messo in seria difficoltà la conduttrice Barbara D’Urso. Quest’ultima, che pur si mostra sempre a proprio agio durante la diretta, non ha potuto far finta di niente di fronte al suo pubblico di affezionatissimi.

La presentatrice ha infatti ospitato in collegamento Antonio Bevilacqua, marito di Samantha Migliore. La donna, stando a quanto emerso grazie ai risultati dell’autopsia, è deceduta a causa della quantità eccessiva di silicone introdotta attraverso le iniezioni, che le sono state praticate da una finta esperta.

La D’Urso, nell’ascoltare il resoconto di Antonio, ha avuto una reazione a dir poco sconvolgente. Quella a cui i telespettatori hanno assistito è stata una scena letteralmente imprevedibile. Analizziamo nei dettagli quanto da poco andato in onda su Canale Cinque.

Barbara D’Urso affranta fa un annuncio clamoroso: “non me la sento, vi ringrazio tutti”

Antonio Bevilacqua, marito di Samantha Migliore, ha parlato ai microfoni di Pomeriggio 5 con la voce rotta dal pianto. L’uomo, ancora scosso per la perdita della moglie, ha confermato la volontà di farsi carico dei figli di Samantha, frutto di due precedenti relazioni.

Colpita dalle parole di Antonio – e particolarmente scossa per via delle immagini andate in onda -, Barbara D’Urso ha fatto un annuncio che ha sorpreso i migliaia di telespettatori che la seguono. “Ho molti altri materiali da farvi vedere, ma oggi non me la sento proprio“, ha spiegato la conduttrice, che a stento è riuscita a trattenere le proprie emozioni.

Dopo aver salutato Antonio, la presentatrice è tornata a rivolgersi ai telespettatori con tono affranto. “Purtroppo dobbiamo parlare anche di argomenti meno belli“, ha proseguito la D’Urso, che non si è lasciata scappare l’occasione di ringraziare il suo pubblico. “Vi ringrazio tutti per l’affetto che ci dimostrate ogni giorno“: queste le parole della conduttrice.

La parentesi dedicata a Samantha Migliore è parsa scuotere profondamente la padrona di casa di Pomeriggio 5. Mai, in tanti anni di diretta, Barbara aveva palesato una difficoltà di tale portata.

