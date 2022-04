Gianni Sperti senza freni su Uomini e Donne: “Sono qui da 20 anni, ne ho viste troppe”

Gianni Sperti senza freni durante la puntata odierna di Uomini e Donne: l’opinionista si è lasciato sfuggire delle osservazioni che non sono passate inosservate

La tronista Veronica, nonostante sia arrivata in trasmissione da poche settimane, ha già il suo bel da fare con i pretendenti che hanno scelto di scendere le scale per corteggiarla. La 26enne ferrarese, nel caso specifico, sta approfondendo la conoscenza con Federico e Matteo, che nei rispettivi corteggiamenti appaiono agli antipodi.

Se il primo si dichiara ancora bloccato nei confronti della Rimondi – al punto tale da non riuscire nemmeno ad abbracciarla -, Matteo appare invece un corteggiatore impeccabile. Fin dall’inizio della frequentazione, infatti, il giovane ha ricoperto Veronica di attenzioni e di apprezzamenti.

I due rivali, con i rispettivi modi di fare, non mancano di attirare critiche ma anche pareri favorevoli. Se Tina sembra aver letteralmente perso la testa per il bel Matteo, al punto da difenderlo in qualsiasi occasione, per Gianni le cose stanno in maniera completamente diversa.

Proprio quest’ultimo, nel rivolgersi al corteggiatore, si è lasciato andare ad un’esternazione che non poteva in alcun modo passare inosservata. Quello che l’opinionista ha rivelato sullo storico programma ha lasciato di stucco persino la bionda collega. Cosa avrà voluto dire Sperti?

IN AGGIORNAMENTO