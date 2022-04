Lulù-Manuel, parla la persona più vicina a Bortuzzo: “lui ha altre…”

Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo, parla la persona più vicina all’ex gieffino: la verità emersa ha lasciato i followers di stucco

La notizia della fine della relazione tra Lulù e Manuel è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Lo stesso nuotatore, attraverso i propri canali social, ha voluto parlare sinceramente ai migliaia di fan che lo hanno seguito durante il suo percorso televisivo.

Con Lulù, a detta di Manuel, le cose non avrebbero funzionato a causa di una differenza di vedute. Le fondamenta messe all’interno della casa del GF Vip non si sarebbero rivelate sufficienti per intraprendere un percorso di vita insieme.

Di recente, è stata proprio una delle persone più vicine a Manuel ad esternare la propria versione dei fatti. A quanto pare, dietro al resoconto fornito da Bortuzzo ci sarebbe molto altro che i diretti interessati non hanno voluto far trapelare.

Lulù-Manuel, parla la persona più vicina a Bortuzzo: i dettagli sono sconvolgenti

Durante l’ultima puntata di “Casa Chi“, la rubrica curata da Rosalinda Cannavò, i partecipanti al talk hanno avuto modo di discutere della rottura tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo. Gianmaria Antinolfi, ospite del format, è stato interrogato dalla conduttrice proprio a tal riguardo.

L’ex gieffino, che con il nuotatore ha instaurato un rapporto di sincera e profonda amicizia, non ha taciuto quella che, a detta sua, sarebbe la reale motivazione che ha portato la coppia alla rottura.

“Lui in questo momento ha altre priorità“, ha chiarito Antinolfi, a cui è stato poi chiesto di specificare il significato delle proprie affermazioni. “Secondo me lui sta pensando a come riprendersi e tornare a camminare“, ha aggiunto Gianmaria, che pur ha ribadito di non aver avuto modo di contattare l’amico.

A detta dell’ex gieffino, dunque, Manuel si sarebbe allontanato da Lulù proprio come era accaduto mesi fa all’interno della casa. “Sta affrontando un altro di quei momenti in cui ha bisogno di stare da solo“: questo il parere esternato da Gianmaria.

Il giovane, legatissimo a Manuel, ha anche aggiunto di volerlo contattare al più presto per farsi raccontare tutta la verità. Stando a quanto rivelato da Gianmaria, ci sarebbe molto altro di cui i fan non sono ancora a conoscenza e che non mancherà di venir fuori nei prossimi giorni.

