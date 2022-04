Manuela Arcuri, dea intramontabile: il vestito si apre, visione celestiale – VIDEO

Manuela Arcuri sfoggia fascino ed eleganza senza tempo, una bellezza sempre avvolgente esaltata da un abito sublime

Dalla fine degli anni Novanta in poi, è stata senza dubbio una delle attrici e delle bellezze italiane più iconiche, con la sua sensualità prorompente e con pochi eguali. Manuela Arcuri ha lasciato il segno nel mondo dello spettacolo e ancora oggi rappresenta un ideale di femminilità nostrana.

Fascino incontenibile e verace, fin da subito Manuela si è imposta nell’immaginario collettivo, lasciando generazioni di italiani senza fiato. Oltre a una considerevole bellezza, però, ha mostrato anche qualità professionali indiscutibili. La sua carriera parla da sola, con interpretazioni per cinema e tv e partecipazioni televisive entrate nella storia.

A 45 anni, Manuela non ha perso nulla della sua sensualità stratosferica, che viene ancora oggi apprezzata da tantissimi fan. Su Instagram, oltre 350 mila followers per lei, a conferma di una classe e uno stile davvero intramontabili, che trovano ennesima conferma nell’ultimo post. Rispetto ad altri personaggi del mondo dello spettacolo, sui social Manuela non posta spessissimo, ma quando lo fa abbaglia.

Manuela Arcuri, cambia l’abito ma non la sostanza: il primo piano lascia senza parole, che spettacolo

In un incantevole scorcio romano, in un breve video, Manuela ci lascia ammirare tutto il suo fascino. Difficile persino da descrivere, ma inconfondibile per chi l’ha apprezzata da sempre e non può dimenticare la sua silhouette audace e prorompente.

In un doppio abito lungo, Manuela esalta la sua figura slanciata e avvolgente. In particolare, il secondo vestito, con un vertiginoso spacco ad altezza delle gambe e una prospettiva privilegiata sulla scollatura ormai leggendaria, lascia di stucco. Ma tutto questo, come detto, non è una sorpresa per i suoi fan di vecchia data.

La classe non è acqua e non si insegna. In questo, Manuela è praticamente inarrivabile, soltanto applausi per lei.

