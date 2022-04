Belen Rodriguez è apprezzata e amata da tutti. Il fascino, la simpatia ed il talento, fanno di lei una vera professionista.

Grazie alle sue tante qualità, Belen ha ottenuto negli anni molte opportunità: da modella per importanti campagne pubblicitarie, a conduttrice prima a Tu Si Que Vales e poi alle Iene, il suo sogno di sempre.

Belen è tra le donne più belle e desiderate della televisione italiana e per questo sul suo profilo Instagram, ogni suo post è pieno di frasi dolci e complimenti. Belen è circondata dall’amore della sua famiglia, che la sostiene in ogni momento mentre da un punto di vista sentimentale, le sue relazioni sono sempre state traballanti. Dopo alcune storie con diversi personaggi famosi, Belen ha vissuto un amore intenso con Stefano De Martino, i due si sono innamorati, sposati e hanno anche avuto prima un meraviglioso bimbo, Santiago. Dopo un periodo di forte crisi però, il loro matrimonio si è interrotto ed entrambi hanno deciso di percorrere strade differenti. Non sono mancati ad ogni modo, diversi ritorni, probabilmente perché alla base c’è sempre stato un forte sentimento, contrastato da forti incomprensioni caratteriali.

Belen fa una confessione sulla gravidanza di Santiago

Belen dopo la fine della sua storia con Stefano, a piccoli passi ha ripreso in mano la sua vita e ha vissuto prima una relazione con Andrea Iannone e poi una con Antonino Spinalbese, con il quale ha anche avuto una bimba, la piccola Luna.

Anche la storia con Antonino è naufragata e sul web sono circolate alcune indiscrezioni in merito ad un ritorno di fiamma con De Martino, ad ogni modo nulla è stato confermato. Durante un’intervista però Belen si è lasciata andare ad un racconto molto delicato riguardo la sua prima gravidanza: “Ero incinta e Stefano ballava ad Amici come professionista, per cui mi lasciava tutto il giorno sola“. La conduttrice ha anche parlato di Cecilia, la sorella che durante quel periodo, decise di tornare in Argentina per raggiungere il suo fidanzato di allora, abbandonandola durante un momento molto stressante.

