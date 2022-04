Miriana Trevisan, la foto e quella frase che non ha mancato di scatenare i fan: a chi si è rivolta la bellissima showgirl?

Grazie alla sua recente esperienza su Canale Cinque, Miriana Trevisan è tornata alla ribalta dopo anni di assenza dalle scene televisive. L’ex letterina di Non è la Rai, al Grande Fratello Vip, ha dimostrato di essere una donna dalle molteplici sfaccettature.

L’abbiamo vista discutere animatamente con la rivale Soleil Stasi – con la quale la showgirl non è mai riuscita a creare un rapporto pacifico -, ma anche emozionarsi in seguito alle sorprese organizzate dagli autori.

I momenti più belli vissuti da Miriana nella casa, in particolare, si legano al figlio Nicola e all’ex marito Pago. Con loro, la Trevisan sembrava ritrovare quella serenità e quell’armonia che, a causa delle dinamiche del reality, molto spesso venivano meno.

Alla luce del cambiamento attraversato dall’ex gieffina, molti fan non possono far a meno di interrogarsi rispetto al reale significato delle frasi che, con cadenza regolare, la Trevisan condivide su Instagram. L’ultimo post, nello specifico, non ha mancato di scatenare una valanga di reazioni.

Miriana Trevisan, la FOTO e quella frase che non lascia spazio a dubbi: “l’amore che proviamo…”

Per vedere la FOTO di Miriana Trevisan, vai su Successivo