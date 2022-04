Alberto Matano è l’amatissimo conduttore dai Rai1, una figura centrale per molti appassionati della televisione italiana.

Giornalista e amante della sua professione, Alberto da anni conduce con grande professionalità la Vita in Diretta, raccontando con molta serietà le storie d’attualità che riguardano il nostro Paese, senza lasciare mai nulla al caso.

Il suo atteggiamento utilizzato per relazionarsi agli ospiti presente in studio è da sempre elegante e raffinato ed il suo modo di trattare tematiche spesso forti e delicate, conquista ogni volta i telespettatori che ne apprezzano l’eleganza. Un grande professionista dal quale poter solo imparare quanto devozione e passione siano elementi necessari per poter far bene nel proprio mestiere. Il carattere di Matano difficilmente è venuto fuori durante questi anni di conduzione in quanto quest’ultimo, non ama condividere con il pubblico la sua vita privata e per questo, tiene i suoi affetti e la sua famiglia, il più lontano possibile dai riflettori.

Alberto Matano parla della possibilità di diventare genitore

Non è sempre semplice mantenere la privacy sulla propria vita privata quando si è un personaggio molto conosciuto. Lavorare in televisione ha i suoi vantaggi, questo è sicuro ma comporta anche delle conseguenze difficili da evitare.

Durante alcune dirette, Matano ha parlato della sua vita sentimentale senza dare troppe informazioni. Ha raccontato di avere un compagno che da anni rende la sua vita migliore e per questo, ogni momento è una continua scoperta. In un’intervista però il conduttore ha dichiarato di non amare la continua attenzione mediatica sulla sua vita personale, in quanto ci sono cose che vanno protette e tutelate. Raramente quindi Matano si sbottona davanti ai microfoni e quando lo fa, il pubblico presta la massima attenzione. Alla luce di questo allora, una frase ha generato curiosità in moltissimi fan: “Se io ed il mio compagno decideremo di sposarci, lo faremo davanti a tutti”. Queste parole hanno trasmesso ai fan, gioia ed entusiasmo per il conduttore, che merita come tutti, una vita piena d’amore. In merito alla possibilità di diventare genitore invece, Matano ha confessato di sentirsi troppo grande d’età per una responsabilità del genere, ma nella vita mai dire mai.

