Temptation Island, dopo diversi anni, ci dice addio: il programma condotto da Filippo Bisciglia su Canale Cinque potrebbe non andare mai più in onda

Temptation Island è sicuramente uno dei programmi più attesi dell’estate, ma quest’anno potrebbe non andata in onda. Oramai sono diversi mesi che circola questa notizia, e a confermarla è stato TvBlog, che ha rivelato che il palinsesto non ha trovato un po’ di spazio per la trasmissione. Dunque, è ufficiale: il programma sarà fermo per un po’. Ma sarà una fine definitiva? Filippo Bisciglia è stato davvero fatto fuori?

L’aria di addio al programma si è fatta ancora più intensa, quando qualche settimana fa Maria De Filippi ha presentato il suo nuovo programma: Ultima Fermata. Un format molto simile a quello di Temptation ma decisamente più interessante e convincente, con nuove storie tutte le settimane e condotto dalla sua grande amica Simona Ventura, che era stata già al timone della versione Vip di Temptation Island. Nonostante questo, però, gli ascolti non sono stati decisamente convincenti: i telespettatori sono affezionati alla vecchia trasmissione.

Temptation Island: addio al programma dell’estate e a Filippi Bisciglia

L’unica speranza a cui i telespettatori possono aggrapparsi, al momento, è di vedere una nuova versione in autunno. Già una volta era successo, con la messa in onda della versione Vip del programma che vedeva tanti ex volti noti del mondo dello spettacolo. Sarebbe più un suggerimento che altro, considerando che Temptation è diventato un vero e proprio colosso della Mediaset e cancellarlo così all’improvviso sarebbe davvero stupido.

Si vocifera che la decisione di metterlo da parte sia stata legata al rinnovo dei diritti del format, che va ricordata dal reality show olandese Vertruowen, ideato da Endomol. Dunque, più che per una questione di spazio nel palinsesto, potrebbe essere questo il motivo che ha spinto la rete a non rinnovare il programma.

Dunque, almeno per questa estate che sta per arrivare, dovremo dire addio al programma più seguito della stagione.