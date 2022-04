Una donna di 71 anni, questa mattina a Treviglio (Bergamo), avrebbe sparato contro una coppia, vicina di casa: morto un 62enne, ferita la moglie. Sul posto i soccorsi ed i carabinieri.

Ha impugnato una pistola, al culmine di una lite con due vicini di casa, un 62enne e la moglie di 58 anni, ed ha sparato almeno cinque colpi di pistola. Questo quanto avrebbe messo in atto una donna di 71 anni questa mattina a Treviglio, in provincia di Bergamo.

All’arrivo dei soccorsi per il 62enne, non c’è stato nulla da fare, mentre la moglie è rimasta ferita gravemente ad una gamba e trasportata in ospedale. I carabinieri hanno fermato la 71enne e adesso stanno indagando sui fatti.

Momenti di terrore stamane, giovedì 28 aprile, a Treviglio, comune in provincia di Bergamo, dove una lite tra vicini di casa è sfociata nel sangue.

Secondo le primissime informazioni, come riporta la redazione di Leggo, una donna di 71 anni avrebbe ingaggiato una discussione con una coppia, Luigi Casati di 62 anni e la moglie 58enne. Durante la lite, l’anziana avrebbe estratto una pistola e sparato almeno cinque colpi contro i coniugi.

Sul posto, in via Brasside davanti un complesso residenziale, si sono precipitati i carabinieri della stazione di Treviglio e lo staff medico del 118. Per Casati, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. La moglie, invece, è stata trasportata in ospedale a Bergamo, dove ora si trova ricoverata per delle gravi ferite riportate ad una gamba.

I militari dell’Arma hanno fermato la 71enne ed hanno avviato tutti gli accertamenti del caso per ricostruire quanto accaduto, la cui dinamica è ancora da chiarire, e risalire alle ragioni che hanno scatenato la lite. Dai primi riscontri, pare che alla base della discussione, scrive Leggo, vi fosse il cane dei due coniugi.

