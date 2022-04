MediaWorld, arriva il nuovo store: l’apertura nella città tanto amata

MediaWorld approda a Foligno con una serie di novità volte ad accontentare tutte le esigenze del cliente

Foligno apre le porte al nuovo negozio di MediaWorld, leader in Italia nella distribuzione di elettronica e parte del gruppo internazionale MediaMarktSaturn Retail Group.

Il 28 aprile è stato inaugurato il nuovo punto vendita in Via Madrid 3. Il negozio appena aperto sembra essere un luogo strategico vista la sua collocazione geografica che fa sì che arrivino clienti da varie parti limitrofe. L’obiettivo è proprio quello di allargare la copertura territoriale in Umbria dove è già presente con i negozi di Perugia Collestrada e Terni.

MediaWorld Foligno, cosa dobbiamo aspettarci dalla nuova apertura

Una nuova apertura comporta alla catena di Media World un incremento della vendita e un modo di affermarsi ancora di più nel mercato italiano. Un altro obiettivo è quello di unire la tradizione all’innovazione, attraverso una strategia omnicanale basata sull’integrazione tra punti vendita e touchpoint digitali, sito, app e display touch screen in negozio così da offrire un’esperienza di acquisto completa e personalizzata sotto ogni punto di vista.

“Per noi di MediaWorld omnicanalità significa totale sinergia tra online e negozi fisici, in cui il punto vendita resta un pilastro fondamentale. E ‘questo il motivo per cui da oggi rafforziamo la nostra presenza in Umbria. – ha affermato Luca Bradaschia, Amministratore Delegato di MediaWorld – Da un lato lavoriamo per far evolvere l’esperienza online, investendo su logistica e piattaforme tecnologiche per servire al meglio i nostri clienti, dall’altro rinnoviamo e ampliamo costantemente la nostra rete di negozi con nuove aperture come Foligno”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Primark, la novità che non piace a nessuno: clienti impazziti alla notizia

Il cliente è il vero protagonista sia a Foligno che in altri negozi, poiché per l’azienda è fondamentale creare un rapporto di fiducia con chi si appresta a comprare i prodotti Media World.

Il punto vendita di Foligno ha una superficie di circa 1400 mq e segue una politica di sostenibilità energetica, vale a dire un’illuminazione 100% a LED ed energia consumata 100% green, proveniente da fonti rinnovabili.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Lidl, per il supermercato una nuova sede: clienti pieni di gioia. Ecco dove

Attualmente vi lavorano 23 persone che prima dell’apertura hanno svolto un corso di formazione completo, fondamentale per imparare e capire la strategia e la filosofia che da anni contraddistinguono Media World.