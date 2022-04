Primark, la novità che non piace a nessuno: clienti impazziti alla notizia

Primark, dopo anni di grandi soddisfazioni arriva la notizia più difficile da dare ai clienti di tutto il mondo. Il cambiamento è colossale

Per tutti è il simbolo della moda e del risparmio. La catena per eccellenza che in Italia è stata tanto attesa e che finalmente è realtà. Parliamo di Primark, il marchio di abbigliamento irlandese che oggi vanta punti vendita in diverse parti del mondo: Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti d’America, Italia e Slovenia.

In Irlanda resta il marchio madre Penneys che Associated British Foods ha creato fin dal suo esordio nel 1969 a Dublino con il primo punto vendita aperto. Con l’espansione nel Regno Unito si è dovuto pensare ad un altro nome per il marchio in quanto era già presente la catena di grandi magazzini J. C. Penney con marchio registrato.

Dopo anni di grandi soddisfazioni e di vittorie, Primark adesso è costretto ad introdurre una novità che non piace affatto ai suoi clienti.

Primark, il momento è delicato: ecco cosa succederà

Primark ha annunciato un’importante novità ma la cosa non piace affatto. I clienti e gli amanti del marchio stanno già tremando. Dopo anni e anni di fama per il suo essere low cost, il marchio irlandese deve cambiare strategia.

La crisi ed il rincaro delle materie prime ha colpito anche il sistema di Primark che ha annunciato che a causa dell’inflazione sarà costretto ad aumentare i prezzi. L’annuncio è arrivato direttamente dalla casa madre, l’Associated British Foods, che ha già messo in guardia i clienti sui cambiamenti necessari da fare al proprio business.

La pressione sui costi di produzione è stata importante e Primark non è stata in grado di compensarla. Ecco perché i rincari sono assolutamente necessari. I consumatori li troveranno sugli scaffali a partire dalla prossima collezione autunno-inverno.

Il brand irlandese si trova dunque in una situazione molto delicata e per questo deve mantenere un equilibrio che è già precario: mantenere i margini cercando di non eccedere in modo esagerato con la richiesta così da non spaventare e dunque allontanare il pubblico.

“Ci stiamo impegnando a mantenere la nostra posizione di leadership in termini di prezzo e accessibilità nel quotidiano”, ha precisato George Weston, amministratore delegato di AB Foods cercando di non seminare panico tra gli acquirenti più fedeli.