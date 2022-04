Tragico incidente sulla A21, tratta Piacenza-Torino: un bimbo di 11 anni ed il padre di 45 hanno perso la vita. Ferite otto persone.

Un maxi incidente quello registratosi sulla A21 tratta Piacenza-Torino all’altezza di Casteggio e Voghera (Pavia) in cui due persone hanno perso la vita ed altre otto sono rimaste ferite. Le vittime un padre di 45 anni ed il figlioletto di soli 11.

L’auto su cui viaggiavano insieme ad altri componenti della famiglia (madre e altri due ragazzi) sarebbe stata tamponata da un’altra vettura ed il piccolo sarebbe sbalzato fuori dall’abitacolo. L’uomo si sarebbe precipitato a soccorrerlo ma una terza vettura lo avrebbe preso in peno. I feriti sono stati trasportati in diversi nosocomi della zona, non sarebbero in pericolo di vita.

Una famiglia francese residente a Parigi stava percorrendo l’A21 a bordo della propria auto sulla tratta Piacenza-Torino, quando all’altezza di Casteggio e Voghera (Pavia) sarebbe stata tamponata da un’altra vettura.

Nel tamponamento uno dei passeggeri, un bimbo di soli 11 anni sarebbe stato sbalzato fuori dall’abitacolo schiantandosi sull’asfalto. Il padre, 45 anni, per soccorrerlo sarebbe sceso dall’auto per prestargli soccorso, ma una terza vettura lo avrebbe travolto. Questa, riportano i colleghi della redazione di Leggo, la ricostruzione di una tragedia familiare verificatasi stamane, venerdì 29 aprile.

Gli altri passeggeri, ossia madre ed altri due figli, sarebbero rimasti feriti insieme ad altre cinque persone. Sul posto immediato l’arrivo del 118. La squadra di sanitari avrebbe prestato soccorso all’uomo ed al piccolo ma purtroppo per loro non c’era più nulla da fare.

Quanto agli altri coinvolti nel sinistro, ne sarebbe stato immediatamente disposto il trasporto in ospedale. Alcuni sarebbero stati tradotti all’Ospedale di Voghera, altri al Policlinico San Matteo di Pavia. Fortunatamente le loro condizioni non sarebbero preoccupanti e nessuno di loro risulterebbe in pericolo di vita. Sul posto anche la Polizia che adesso sta cercando di comprendere l’esatta dinamica dell’accaduto ed accertare eventuali responsabilità.

Il tratto stradale interessato dall’incidente è stato chiuso al traffico per diverse ore. Nell’arco di quel lasso di tempo oltre ai soccorsi, scrive Leggo, i Vigili del fuoco hanno provveduto a rimuovere tutti i detriti presenti sulla strada e spostare i mezzi incidentati.