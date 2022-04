Charlene Wittstock e Alberto di Monaco: divorzio dietro l’angolo? Finalmente parla qualcuno: “Le cose stanno così”

Charlene Wittstock e Alberto di Monaco: mistero sempre più fitto sulle condizioni di salute della principessa e sull’evoluzione del matrimonio dei reali monegaschi. L’attenzione è sui loro figlioletti

Tempi duri per la famiglie reali più importanti d’Europa. In Gran Bretagna gli Windsor devono ancora digerire l’abbandono e i colpi di testa del principe Harry e della consorte, l’ex attrice Meghan Markle. Dall’altro lato della Manica, invece, le cose non sembrano andare meglio.

Una delle casate più antiche del vecchio continente, quella dei Grimaldi, rappresentata oggi dal sovrano di Monaco Alberto II, desta sempre più curiosità e preoccupazione. Il motivo risiede nella “strana” vicenda che riguarda la sua consorte, la principessa ed ex nuotatrice olimpica sudafricana Charlene Wittstock.

Charlene Wittstock

La consorte del sovrano Alberto di Monaco di recente è tornata nel piccolo principato sulla costa mediterranea della Francia dopo essere stata curata per una misteriosa malattia in una località sconosciuta in Europa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Rita Dalla Chiesa, adesso la verità sull’addio a “Forum”: “Chiamata di corsa..”

Prima ancora Charlene Wittstock aveva trascorso quasi un anno lontana dalla sua famiglia, bloccata in Sud Africa a causa di un’infezione ai seni nasali, contratta durante un viaggio di beneficenza.

A fine marzo era stata rilasciata la seguente dichiarazione ufficiale: “In accordo con i suoi medici e poiché la guarigione è sulla buona strada, la Principessa Charlene può ora continuare la convalescenza nel Principato avendo suo marito e i figli al suo fianco”.

In occasione delle festività di Pasqua Alberto di Monaco, Charlene Wittstock e i gemelli Gabriella e Jacques sono apparsi finalmente tutti insieme in un’immagine pubblica per fare gli auguri in occasione di una tale solennità religiosa.

Tuttavia, non si placano i rumors di un probabile allontanamento della coppia. Vera Dillier, amica del principe, avrebbe addirittura rivelato che vi siano accordi prematrimoniali tra l’ex nuotatrice e il reale monegasco che vieterebbero il divorzio. Charlène sarebbe costretta ad apparire di tanto in tanto a qualche evento pubblico per facciata ma la loro unione sarebbe in crisi da tempo.

Verità o meno, l’attenzione è tutta per i pargoli reali, affinché vivano questo momento il più serenamente possibile. Hanno trascorso un weekend di Pasqua pieno di divertimento assistendo a uno spettacolo circense ucraino al teatro “Princess Grace Theatre di Monaco”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Romina Power asfalta Albano: parole che bruciano come il fuoco. Lo sfogo sul matrimonio

Il padre, inoltre, li ha portati con sè a un evento sportivo, per fare il tifo alla loro squadra del cuore, l’AS Monaco. La piccola Gabriella ha suscitato particolare tenerezza con i suoi graziosi pon pon dorati da cheerleader.