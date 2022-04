Rita Dalla Chiesa, perché ha lasciato “Forum”? La risposta adesso finalmente c’è ed è quello che nessuno avrebbe mai detto

Quando parliamo di Rita Dalla Chiesa ci vengono in mente sempre due cose al primo colpo: il suo matrimonio ed il legame speciale, conservato anche dopo la separazione, con Fabrizio Frizzi e la conduzione di “Forum”, il longevo programma di Rete 4 e Canale 5 che l’ha vista protagonista per tantissimi anni.

La Dalla Chiesa lo ha condotto per due lunghi blocchi: dal 1988 al 1997 per poi lasciare spazio a Paola Perego e ritornare nel 2003 per altri 10 lunghi anni fino al 2013. Un personaggio che ha fatto la storia di questo fortunato programma che oggi dopo l’abbandono della giornalista vede grane protagonista Barbara Palombelli.

Ma perché Rita ha lasciato un programma così tanto amato dal pubblico e al quale lei stessa era tanto legata? Dopo anni adesso arriva la risposta che tutti volevano sapere.

Rita Dalla Chiesa e l’addio a “Forum”: il motivo

Rita Dalla Chiesa è una donna che nel corso della sua vita ha dovuto affrontare tante pagine di sofferenza. Dalla morte del padre, il generale Carlo Alberto dalla Chiesa, ucciso dalla mafia e la perdita del caro Fabrizio Frizzi, suo ex marito ma al quale era rimasta legatissima nonostante lui si fosse rifatto una vita.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Romina Power asfalta Albano: parole che bruciano come il fuoco. Lo sfogo sul matrimoni

Forse proprio per questo la giornalista è sempre stata molto schietta e non si è mai nascosta davanti all’evidenza dicendo anche che si sente “malata di televisione” e che non riesce a fare a meno del suo lavoro.

Sull’addio a “Forum” però non ha mai detto nulla. Adesso sappiamo come sono andate le cose non grazie a lei ma alla donna che ne ha preso il posto, Barbara Palombelli. È stata proprio la moglie di Rutelli, infatti, a raccontare cosa è successo in seno al loro avvicendamento.

La Palombelli lo ha raccontato nel corso della sua ospitata nel salotto di “Verissimo” davanti a Silvia Toffanin: “Io fui chiamata di corsa quando lei accettò una proposta per La7”. È stato questo il motivo alla base del quale la giornalista è entrata in quella che per anni era stata la casa di Rita Dalla Chiesa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Fedez è sconvolto, Chiara l’ha tradito: “Cos’ha lui che io non ho?”. Per i Ferragnez è un brutto momento – VIDEO

Tra le due però pare che non ci siano rancori: “Il fatto che mi voglia bene mi fa piacere” ha aggiunto la Palombelli. Nessuna “cacciata” dunque da “Forum” per la storica conduttrice ma una scelta voluta proprio da lei, forse dopo tanti anni aveva bisogno di cambiare.