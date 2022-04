Raoul Bova. Chi ha vinto la gara di share e ascolti della serata di giorno 28 Aprile 2022? Scopriamo insieme i dati delle preferenze del pubblico italiano

Il 21 aprile è andata in onda su Rai Uno una puntata della celebre serie televisiva “Don Matteo” (13esima stagione, titolo: “L’amico ritrovato”), la prima con Raoul Bova nei panni di Don Massimo. Su Rai Due è stato trasmesso il film commedia del 2015 “Il professor Cenerentolo” con un cast formato da: Leonardo Pieraccioni, Laura Chiatti, Davide Marotta, Sergio Friscia, Massimo Ceccherini, Nicola Acunzo e Flavio Insinna. Su Rai Tre abbiamo visto il film biografico del 2019 “Judy” con Renee Zellweger, Jessie Buckley, Finn Wittrock e Michael Gambon.

Su Canale 5 è stata trasmessa una nuova puntata del programma condotto da Enrico Papi: “Big Show”. Italia 1 ha mandato in onda il film d’azione del 2015 “Run all night – Una notte per sopravvivere” con Liam Neeson, Genesis Rodriguez e Joel Kinnaman. L’attualità è di scena su Rete Quattro con “Dritto e rovescio”; conduce Paolo Del Debbio.

Ascolti tv di giorno 28 Aprile 2022: chi ha vinto la gara di share?

Esplosione di ascolti per Rai Uno. Ieri, 28 aprile, la puntata di “Don Matteo” che ha visto l’esordio di Raoul Bova nel panni di Don Massimo è stata vista da 6.486.000 spettatori pari al 31.1%. Il pubblico ha decisamente premiato il suo ingresso nonostante lepocale cambiamento.

Tutto sommato non male per “Big show” con Enrico Papi. Raggiunge il secondo posto con ascolti non proprio strepitosi per la rete ammiraglia di Mediaset (Canale 5). Ha dovuto fronteggiare, però, una controprogrammazione fortissima di Rai Uno con una serie storica che ha visto la scomparsa del personaggio principale (interpretato da Terence Hill). Ha segnato 1.502.000 spettatori pari al 9.5% di share.

Scopriamo gli altri dati:

Italia 1: “Run All Night – Una notte per sopravvivere” – 1.032.000 spettatori pari al 4% di share.

Rai Due: “Il professor Cenerentolo” – 729.000 spettatori pari al 3.3% di share.

Rai Tre: “Judy” – 568.000 spettatori pari a uno share del 2.6%.

Rete Quattro: “Dritto e rovescio” – 1.093.000 spettatori con il 6.6% di share.

La7: “Piazza Pulita” – 1.023.000 spettatori con uno share del 6.3%.

Nove: “ Riddick” – 261.000 spettatori con l’1.3% di share.

TV8: “ Europa League West Ham United – Eintracht Francoforte” –596.000 spettatori con il 2.6% di share.