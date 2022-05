Alberto di Monaco, pesante assenza: sale la preoccupazione, motivo clamoroso

Alberto di Monaco sta vivendo difficoltà a seguito della delicata situazione creatasi con la moglie Charlene. A tutto questo si è aggiunta un’altra problematica pesante.

Tempi duri al principato. Le difficoltà per Alberto di Monaco continuano, visto che i rapporti con Charlene sono ancora molto tesi nonostante il suo ritorno alla Rocca dopo il lungo ricovero in Svizzera.

Ammalatasi di una malattia, ancora misteriosa, l’ex nuotatrice non solo ha dovuto fare i conti con le problematiche a livello di salute: il suo rapporto con il figlio di Grace Kelly e Ranieri sembrano essersi sempre più incrinato. Orami sono costanti le fughe di notizie in merito alla presunta crisi e alla separazione in casa.

A tutto questo si è aggiunta una situazione delicata che sembra aver colpito nel profondo un’altra persona molto importante il reale monegasco.

Alberto di Monaco: pesante assenza, motivo clamoroso

Non è Charlene questa volta a far tremare il Principato. Protagonista di una situazione difficile in queste settimane è bensì la figlia di Alberto, Jasmine Grimaldi.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Maneskin, Victoria e il look sempre più di fuoco: “incandescente”

Classe 1992, è nata dal rapporto tra il reale e cameriera californiana Tamara Rotolo: la sua appartenenza alla famiglia monegasca è stata riconosciuta tuttavia solo nel 2016, sembra per motivi di protezione.

Molto simile alla nonna Grace Kelly, la giovane ha conquistata negli ultimi anni molta popolarità diventando una nota attrice e cantante, raggiungendo un grande seguito su Instagram. Molto attiva sul social, è proprio qui che è scomparsa per giorni, facendo salire l’ansia tra i suoi fan.

In parallelo anche il suo compagno Ian Mellencamp, anche lui cantate nella vita, si è dato alla macchia: dopo i giorni di silenzio è emerso il motivo per cui la coppia ha stoppato le attività online.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Letizia di Spagna, ossessionata da una passione travolgente: non resiste

Pochi giorni fa l’artista ha rotto il silenzio postando una foto su Instagram in cui è ritratto in un letto di ospedale con una grossa cicatrice sul petto che l’ha costretto, come la sua compagna al suo fianco, al periodo di stop.