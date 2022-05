Nicolas Vaporidis parla dopo il crollo sull’Isola: “Ecco tutta la verità”

L’Isola dei Famosi è un reality molto complesso in quanto mette i concorrenti davanti a delle prove complicate e faticose.

Vivere per settimane su un’Isola, senza tanto cibo a disposizione e tutti i confort con i quali i personaggi famosi sono abituati a vivere, è una sfida personale. I Vip che decidono di partecipare, mettono in gioco la propria forza e lo spirito d’avventura.

Anche per l’edizione di quest’anno è stata scelta Ilary Blasi, la conduttrice è molto amata dal pubblico. Ilary si relaziona ai naufraghi con la giusta dose di imparzialità, ironizzando su molti degli avvenimenti che accadono sull’Isola durante tutto il reality. Tanti personaggi famosi ogni anno accettano di partecipare al programma e molti di questi lo fanno per mettere in mostra il proprio carattere e la personalità che nella professione di tutti i giorni non viene fuori. Prendiamo ad esempio un attore, il pubblico si relaziona a quest’ultimo attraverso il personaggio interpretato in una fiction. L’isola invece offre la possibilità di scoprire colui che si nasconde per forza di cose dietro un ruolo, per riuscire ad affezionarsi alla persona piuttosto che al personaggio.

Nicolas Vaporidis dopo il malore racconta le sue difficoltà

Nel cast di questa nuova edizione anche Nicolas Vaporidis, l’attore che per anni è stato l’idolo di moltissime ragazze dopo Notte Prima degli Esami e Come tu mi vuoi. La sua personalità è da subito venuta fuori e questo, ha spesso dato vita a molti litigi.

Le settimane ad ogni modo stanno trascorrendo e la vita sull’Isola diventa sempre più difficile, visto la mancanza di cibo e degli affetti più cari. Nicolas sta iniziando ad avvertire la fatica sul proprio corpo, è dimagrito moltissimo e la stanchezza e la debolezza gli hanno causato un malore. Dopo il soccorso dei medici ed una notte in osservazione con le flebo, Nicolas è ritornato a giocare e durante una chiacchierata con Ilary ha confessato di essere molto provato e stanco. “Non pensavo fosse cosi, sono davvero distrutto e non ho più le forze, mi mancano i miei affetti e le mie abitudine, non ne posso più”, queste sono state le parole di Nicolas alla conduttrice ha provato in tutti i modi ad aiutarlo per alleviare il suo malessere.

