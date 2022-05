Ilary Blasi ed il rapporto con il figlio Cristian: la confessione che gela il sangue

Ilary Blasi, sapete cosa succede a casa con il figlio Cristian? La verità svelata in diretta tv: non sembra vero ma è così

Ilary Blasi in queste settimane è grande protagonista della tv con “L’Isola dei Famosi”, reality di Canale 5 che conduce per il secondo anno consecutivo, ma anche del gossip che non l’abbandona mai. La storia della presunta crisi con Totti ha portato il suo nome su tutti i giornali, tg e siti online. Ormai è chiaro che sia una cosa accantonata e come lei stessa ha ribadito non veritiera.

Su di lei e la sua famiglia resta però la curiosità. Del resto da quando Ilary si è fidanzata con Francesco Totti il gossip non l’ha lasciata mai in pace. C’è sempre qualcosa da scoprire e attenzionare sulla coppia più amata dello showbitz e soprattutto della Capitale. Se con il Pupone è tutto ok, anche perché proprio la conduttrice ha precisato che nessuno dei due tollererebbe un tradimento, con i figli come va? Lo ha rivelato proprio Ilary in diretta tv.

Ilary Blasi, ecco cosa succede a casa con il figlio Cristian

Il rapporto genitori e figli non è mai facile, soprattutto quando i figli si trovano in un momento molto delicato della loro crescita, l’adolescenza. Ilary Blasi ne sa qualcosa con tre figli giovani ed il primogenito, Cristian, che attraversa proprio il periodo di transizione più complicato.

Per capire cosa succede in casa Totti basta riascoltare le parole di Ilary dette in una puntata de “L’Isola dei Famosi”. I protagonisti sono Carmen di Pietro ed il figlio Alessandro che gareggiano in coppia. Il giovane comincia ad essere insofferente per via dei comportamenti della naufraga fino ad arrivare a dire “Essere figlio di Carmen Di Pietro è impossibile!”.

Carmen non riesce ad accettare che il figlio si “ribelli”, lui vuole solo i suoi spazi ma evidentemente la mamma non glielo lascia fare. E così a proposito di rapporti tra mamma e figli, Nicola Savino ne approfitta per dare un po’ di materiale al gossip.

Chiede in studio quale sia il rapporto tra Ilary e suo figlio Cristian, il primogenito che sta seguendo le orme del papà dedicandosi al calcio. Come sempre la conduttrice è spontanea e senza filtri. La verità lascia senza parole: “Mio figlio Christian già è tanto che mi saluta!”.

Insomma è chiaro che il giovane Totti, a 16 anni, come tutti i suoi coetanei vive in un mondo un po’ suo ed in contrasto con i genitori. Proprio ieri Ilary ha postato una Story su Instagram in cui sono insieme in macchina, lei cerca di inquadrarlo ma subito la camera torna indietro.