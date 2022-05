Teo Mammucari, il rapporto travagliato con i suoi fratelli: “Non ci parliamo”. Finalmente svelato il motivo

Teo Mammucari è uno dei professionisti più apprezzati del piccolo schermo. Si è aperto pubblicamente su un retroscena delicato che riguarda la sua vita privata e la sua famiglia

Nato a Roma il 12 agosto 1964, Teo Mammucari è una certezza dei palinsesti televisivi italiani. La sua carriera è partita con il botto, in uno dei programmi cult più longevi del piccolo schermo: “Scherzi a parte”.

Il suo percorso lavorativo è stato caratterizzato da un’escalation di progetti sempre più prestigiosi che gli hanno fatto guadagnare l’affetto del grande pubblico. Negli ultimi anni è stato giudice dell’acclamato “Tú sí que vales”. Nel 2020 ha vinto la prima edizione de “Il cantante mascherato”, condotto da Milly Carlucci. Su Italia 1 ha preso le redini del talent show “Lo scherzo perfetto” ed è stato al comando de “Le Iene” con Ilary Blasi, format di successo che al momento conduce ancora ma stavolta in coppia con Belen Rodriguez.

Teo Mammucari, un retroscena difficile sulla sua vita privata. Cosa ha raccontato

Teo Mammucari è molto bravo e attento a proteggere la sua sfera privata. É stato sentimentalmente legato alla modella ed ex velina Thais Souza Wiggers dal 2006. Purtroppo tre anni dopo la relazione si è infranta ma i due sono diventati genitori nel 2008 della piccola Julia.

Tuttavia, è stato lo stesso conduttore in forza alle reti Mediaset a svelare un fatto della sua intimità che mai reso pubblico fino a ora.

Il pretesto è stata la sua partecipazione a una puntata del programma di Maria De Filippi “C’è posta per te”; notoriamente il format è dedicato anche a storie di (ricercata) riappacificazione tra famiglie con delicati problemi relazionali.

A spingere il presentatore a parlare è stata la commozione suscitata dalla presenza in studio di due fratelli originari di Scafati, piccolo comune in provincia di Salerno, devastati dalla perdita di entrambi i genitori.

“Ho un fratello italo-pakistano e poi ne ho un altro ma non ci parliamo” – ha confessato Teo Mammucari. Poi ha rivelato il motivo di questo rapporto spezzato: “Quando inizi a fare questo mestiere, a diventare famoso, per le persone cambi”.

Sarebbe, dunque, la sua carriera a essersi messa in mezzo. Ha continuato così: “Ti dicono ‘Non ti chiamo perché non voglio disturbarti’, come se noi fossimo chissà cosa, ma anche i personaggi famosi sono solo persone. Quindi cominciano questi piccoli problemi, legati a queste cavolate, che creano disagi e poi ti ritrovi a dover spiegare l’importanza di certi legami”.