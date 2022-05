Novara, incidente mortale sulla Statale 142. Due morti

Tragico incidente sulla Statale 142 a Paruzzaro, in provincia di Novara. Hanno perso la vita due uomini di 55 e 78 anni

Un tragico incidente mortale è avvenuto ieri lungo la strada Statale 142 a Paruzzaro, nel novarese, poco lontano dallo svincolo autostradale di Arona dell’A26 Voltri-Sempione. Nell’incidente hanno perso la vita due uomini, entrambi residenti a Novara, di 55 e 78 anni.

L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di sabato 30 aprile. Due auto, una Kia Picanto e una Kia Ceed, si sono scontrate nei pressi di un distributore di carburante, nel territorio di Paruzzano, comune in provincia di Novara. Nello schianto i due uomini al volante delle rispettive auto hanno perso tragicamente la vita.

Schianto mortale a Paruzzano, nel novarese

Due uomini rispettivamente di 55 e 78 anni, entrambi residente a Novara, sono le vittime del tragico incidente avvenuto nel pomeriggio di sabato 30 aprile a Novara, precisamente a Paruzzaro, lungo la strada Statale 142, nei pressi di un distributore di benzina.

Lo schianto tra le due auto è stato molto violento e per i due conducenti non c’è stato nulla da fare. Nonostante il tempestivo intervento, per i due uomini sono risultati inutili i soccorsi: sono morti sul colpo, a causa del violentissimo impatto.

Sul posto sono intervenuti il 118 con l’elisoccorso, due squadre dei vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale Anas. Non è stato ancora chiarito del tutto cosa abbia causato l’incidente. Sul luogo dell’incidente, le forze dell’ordine hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire dettagliatamente l’esatta dinamica della vicenda. La Statale è rimasta chiusa per alcune ore e di conseguenza il traffico è stato deviato sulla viabilità limitrofa con indicazioni in loco.