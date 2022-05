Roma-Bologna le pagelle e il tabellino della partita andata in scena all’Olimpico tra la squadra di Mourinho e quella di Mihajlovic.

La Roma ha ormai perso il treno per la Champions League (manca solo la certezza matematica): la Juventus ha vinto anche oggi contro il Venezia ed è salita a quota 69 punti. I giallorossi, in ogni modo, vogliono conquistare l’accesso diretto alla prossima Europa League e lotteranno con i ‘cugini’ della Lazio fino alla fine per il quinto posto. I capitolini, nello scorso turno di campionato, hanno subito una pesante sconfitta a San Siro contro l’Inter. In settimana, tuttavia, la banda di Mou scenderà in campo per sfidare il Leicester in semifinale (il ritorno dopo l’1 a 1 in Inghilterra) di Conference League. Questa sera, allo stadio Olimpico, arriva un Bologna che non perde da diversi turni: gli emiliani, nel recupero contro l’Inter, hanno vinto per 2 a 1 scioccando il mondo del calcio.

Nel primo tempo, la Roma gioca meglio e sfiora il vantaggio con Zaniolo. Il gran tiro al volo dell’esterno viene respinto perfettamente da Skorupski. Poco prima del duplice fischio, anche Carlos Perez impegna l’estremo difensore avversario. Al minuto 44, anche Rui Patricio viene chiamato in causa da Orsolini. Si rientra comunque negli spogliatoi sullo 0 a 0.

Nel secondo tempo, i giallorossi ci provano ancora ma Skorupski è sempre attento: spettacolare la parata su Kumbulla. Dopo tanto recupero, finisce 0 a 0: con questo pareggio dei giallorossi, il Napoli è matematicamente in Champions League.

Roma-Bologna le pagelle e il tabellino della partita

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio 6.5; Mancini 5.5, Kumbulla 6, Ibanez 6; Maitland Niles 6 (Zalewski 6), Cristante 6.5, Veretout 5.5, El Shaarawy 5.5 (Karsdorp 6); Perez 5.5 (Pellegrini 6); Zaniolo 6, Gyan 5 (Abraham 6). All: Mourinho

Bologna (3-5-2): Skorupski 7; Soumaoro 6, Medel 6, Bonifazi 6.5; Kasius 5.5 (De Silvestri 6), Dominguez 6, Schouten 6, Soriano 6, Hickey 5.5; Orsolini 5.5 (Barrow 6), Arnautovic 6. All. Mihajlovic

Arbitro: Fabbri