“Ammazza che sventola”, Gaia Girace in costume fa girare la testa ai fan – FOTO

La giovanissima protagonista de “L’amica geniale” ha dimostrato di avere talento da vendere. Gaia Girace, che ha compiuto 18 anni negli scorsi mesi, ha prestato il volto alla celebre “Lila” all’interno della fiction di Rai 1, che si è rivelata essere uno dei prodotti più apprezzati dal pubblico italiano.

Per la giovane, originaria di Vico Equense, le porte dello spettacolo si sono ormai ufficialmente spalancate. Gaia, infatti, è stata scelta per interpretare Caterina de’ Medici all’interno della miniserie “Diane de Poitiers”. Un’esperienza a dir poco formativa per la Girace, che ha avuto la possibilità di rispolverare il francese.

Grazie a “L’amica geniale”, la notorietà dell’attrice ha toccato vette che lei stessa non si sarebbe mai aspettata di raggiungere. Abituati a vederla nei panni di “Lila”, i followers sono rimasti a bocca asciutta di fronte all’ultimo post in costume di Gaia. La sensualità della partenopea è qualcosa di davvero sorprendente e inaspettato…

