Anna Tatangelo e Livio Cori, adesso c’è il motivo della rottura: impensabile

Anna Tatangelo e Livio Cori: ora è tutto chiaro. È il rapper che esce allo scoperto, conferma la fine della relazione e rivela il perché

Era stato Livio Cori a far tornare il sorriso ad Anna Tatangelo dopo la sofferta separazione da Gigi D’Alessio, suo compagno per lungo tempo e padre del piccolo Andrea. Solo pochi mesi fa l’uscita allo scoperto davanti a tutti per vivere il loro amore alla luce del sole. Anna descriveva il suo compagno, rapper napoletano classe 1990, come una persona che la faceva stare bene e che l’aveva cambiata.

Evidentemente però qualcosa è andato storto. Dopo le indiscrezioni lanciate dal settimanale Chi che ha annunciato la loro separazione e la cancellazione delle foto di coppia da parte della cantante di Sora da Instagram, arrivano le parole di Livio Cori che con una nota stampa chiarisce tutto.

Anna Tatangelo e Livio Cori: ecco perché si sono lasciati

Anna Tatangelo e Livio Cori non stanno più insieme, adesso è ufficiale. Se la cantante ex di Gigi D’Alessio non parla, è il rapper, invece, che ha rotto il silenzio.

Proprio Cori, infatti, ha dato la conferma della fine della sua relazione con la Tatangelo tramite una nota rilasciata al settimanale Oggi. Tramite il suo staff, il rapper ha fatto sapere che una serie di cose hanno reso inconciliabili le cose tra lui e Anna: stili di vita ed impegni professionali hanno prevalso sulla passione iniziale ed i due si sono detti addio. Poi Cori ha aggiunto: “Il nome della Tatangelo è pesante”.

In effetti per chi come lui non è abituato alla grande popolarità ritrovarsi in un vortice di gossip così forte non è cosa facile da reggere per lo più con al fianco una donna così in vista, con un figlio ed un ex compagno dal nome impegnativo come Gigi D’Alessio.

Anna aveva presentato anche il suo compagno al figlio Andrea come aveva raccontato a “Verissimo” nel salotto di Silvia Toffanin e dunque le intenzioni con Livio erano molto serie. Adesso però si è giunti alla parola fine e forse nemmeno in tranquillità dato il gesto fatto dalla cantante che ha spazzato via con un “elimina” tutti i contributi social che li ritraevano insieme.

Per la Tatangelo si chiude dunque un’altra storia e come aveva già fatto dopo l’addio a Gigi ricomincia, da sola con sé stessa e con il suo piccolo ometto Andrea.