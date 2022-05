Ieri mattina ad Acquarola, frazione di Mercato San Severino (Salerno), un ragazzo di soli 25 anni è morto schiacciato da un trattore mentre lavorava in un terreno.

Un vero e proprio dramma quello consumatosi ieri mattina in un terreno nelle campagne di Acquarola, frazione di Mercato San Severino (Salerno). Un ragazzo di soli 25 anni ha perso la vita mentre lavorava schiacciato da un trattore.

Il mezzo agricolo, sul quale si trovava il giovane, si sarebbe ribaltato improvvisamente travolgendo la vittima. Inutili tutti i tentativi di soccorso da parte dell’equipe medica del 118, giunta sul posto insieme alle forze dell’ordine.

Mercato San Severino, trattore si ribalta in un terreno: morto un ragazzo di soli 25 anni

Si aggrava ancora il terribile bilancio delle vittime sul lavoro nel nostro Paese. Ieri mattina, lunedì 2 maggio, un ragazzo di 25 anni, di cui non è stata resa nota l’identità, è deceduto mentre lavorava in un terreno ad Acquarola, piccola frazione del comune di Mercato San Severino, in provincia di Salerno.

Stando a quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, come riportano varie fonti locali tra cui la redazione del quotidiano Il Corriere del Mezzogiorno, la vittima era a bordo di un trattore, quando, per cause ancora da determinare con precisione, il mezzo si è ribaltato schiacciando il giovane.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Drammatico scontro tra auto e moto sulla provinciale: un morto

Lanciato l’allarme, sul luogo della tragedia è arrivato, in pochi minuti, il personale medico del 118. I sanitari hanno provato disperatamente a rianimare il 25enne, ma, dopo vari tentativi di rianimazione, si sono arresi costatandone il decesso. Troppo gravi le lesioni riportate nel drammatico incidente.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Precipita dal balcone di casa: donna muore dopo un volo di diversi metri

Intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Mercato San Severino che hanno avviato gli accertamenti sul caso per risalire alla dinamica esatta e alle cause. Si ipotizza, riferiscono i colleghi de Il Corriere del Mezzogiorno, che a far ribaltare il trattore possano essere state le condizioni del terreno, molto irregolari nel punto in cui sarebbe avvenuto l’incidente.

GUERRA IN UCRAINA, COME FINIRA? LO ABBIAMO CHIESTO AI MILANESI – VIDEO