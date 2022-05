Caterina Balivo torna in televisione sotto un’altra veste. I fan sono impazziti nel vederla sul piccolo schermo e con un look strepitoso

Quando Caterina Balivo torna in tv è come se fosse la prima volta, l’ex conduttrice riesce ad attirare l’attenzione del pubblico che non può fare a meno di ammirarla e supportarla.

La vip ha deciso di abbandonare il mondo della conduzione, ma non di certo lo spettacolo e la televisione in generale e quindi, quando ne ha la possibilità, non perde occasione di tornare in vesti diverse: giudice, concorrente, opinionista.

Caterina Balivo, tacco a spillo e il vestito corto che mette in risalto il suo stacco di coscia – FOTO

Caterina Balivo è stata una degli ospiti del programma “Name that tune” e direttamente dallo studio di Milano si è lasciata scattare una foto poco prima che iniziasse la trasmissione.

Lo scatto è diventato virale e non appena i fan l’hanno visto non hanno potuto fare a meno di ammirare la bellezza dell’ex conduttrice. Un sandalo dal tacco a spillo e un vestito corto viola con ornamenti nella parte davanti, liscio nella parte dietro. I capelli sciolti e ondulati e un trucco sobrio, come è suo solito.

“Pronta a indovinarle tutte..ma nel dubbio di farcela vado sul sicuro con un lip sync che vi consiglio di non perdere stasera”, ha scritto sotto al post.

“Stasera la protagonista sei tu, facci sognare”, qualcuno ha commentato e poi ancora “Ma quanto sei bella? Viso super luminoso, gambe perfette e vere opere d’arte! Bellissima” e poi ancora “Spaziale”. Qualcun altro ha aggiunto: “Ogni volta che sei in tv, il cuore batte forte”.

Non importa quale sia il suo ruolo, Caterina Balivo riesce sempre a lasciare il segno e a diventare la protagonista di ogni trasmissione a cui partecipa. Solare, naturale, semplice, è così che nel corso degli anni ha conquistato la fiducia dei telespettatori che non riescono a fare a meno di lei.