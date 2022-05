La Pupa e il Secchione, la finale: proposta di matrimonio in diretta

Barbara D’Urso questa sera andrà in onda con la finalissima de La Pupa e Il Secchione. In attesa di scoprire il vincitore, scopriamo insieme cosa succederà

Questa sera finalmente andrà in onda l’attesissima finale de La Pupa e il Secchione. Questo format che ha conquistato moltissime persone, sta già arrivando al capolinea e molti sono curiosi di scoprire se Barbara sarà al timone di una seconda stagione. In attesa di scoprirlo, vediamo insieme cosa accadrà invece nella puntata che guarderemo proprio questa sera.

Ovviamente, scopriremo il nome del vincitore ma non soltanto questo. Giucas Casella, infatti, sarà il grande ospite d’eccezione: vestirà il ruolo di Pupo per una sera. Il suo ruolo sarà determinante per la classifica finale, perché assegnerà ben 5 punti bonus. Tra l’altro farà anche una ipnosi a due pupe, chi saranno? Per scoprirlo non ci resta che aspettare e vedere quello che succederà.

Barbara D’Urso, anticipazioni per La Pupa e Il Secchione: proposta di matrimonio in diretta

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Alessandro Preziosi, la tenerissima confessione sulla Puccini: “così è nata mia figlia”

Intanto, i tre giudici – Soleil Sorge, Antonella Elia e Federico Fashion Style – sono entrati nella villa per poter trasformare i secchioni e le secchione. Finalmente vedremo come sono riusciti a conciarli. In occasione della finale i tre faranno anche delle esibizioni: Antonella diventa Marylin Monroe, Federico farà una versione brasiliana mentre Soleil diventerà Britney Spears.

Il pupo Francesco Chiofalo, invece, riaverà una sorpresa dalla iena Andrea Agresti. I due si erano incontrati in ospedale il giorno dell’intervento al cervello. Sarà sicuramente un momento molto emozionante.

Ma non è finita qui: ciliegina sulla torta, ci sarà una sorpresa incredibile per una delle pupe. Stiamo parlando di Elena Morali, che da anni oramai è fidanzata con Luigi Favoloso. I due, contro ogni aspettativa, sono riusciti a superare ogni prova che la vita ha messo loro davanti e adesso sono più uniti che mai.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Teo Mammucari, il rapporto travagliato con i suoi fratelli: “Non ci parliamo”. Finalmente svelato il motivo

Proprio per questo motivo, Luigi farà una sorpresa alla sua fidanzata e le chiederà di sposarlo. Infine ci sarà la coppia vincitrice del montepremi di 20mila euro.