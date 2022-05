“Ballando con le Stelle”, ci sono già i primi nomi del cast: Milly ha fatto il colpo grosso

“Ballando con le Stelle”: la lista dei possibili concorrenti si allarga e fa scintille. Milly Carlucci non si smentisce mai

Neanche il tempo di terminare con “Ballando con le Stelle” che Milly Carlucci si è messa a lavoro per “Il Cantante Mascherato” e ora che è terminato anche questo secondo suo grande successo, si vola già in autunno con la nuova edizione del talent dedicato al ballo. La nota conduttrice sarebbe, infatti, già al lavoro per organizzare tutto, tra cui anche il cast.

Come sempre sono i nomi dei concorrenti che incuriosiscono e rendono interessante il format che si ripete, più o meno uguale, da diversi anni. “Ballando con le Stelle” è la conferma del sabato sera Rai e di certo non si tocca.

Per il momento si tratta solo di indiscrezioni ma se questi nomi dovessero essere confermati già da ora potremo dire che Milly ha fatto un grande colpo.

“Ballando con le Stelle”: i primi nomi sono eccezionali

Inizia a formarsi la lista dei possibili partecipanti a “Ballando con le Stelle”. Ancora mancano diversi mesi per la messa in onda del talent show di Milly Carlucci eppure lei è già al lavoro. Le voci corrono e la lista si fa già abbastanza corposa.

Chi potremmo vedere sul palco? Il primo nome già diffusosi nei giorni scorsi è quello di Paola Barale che tornerebbe in grande stile sul piccolo schermo dopo una lunga assenza. A farle compagnia potrebbe esserci un altro super nome, uno di quelli che abbiamo già visto al fianco di Milly Carlucci proprio in questa stagione de “Il Cantante Mascherato” nei panni di Medusa. Parliamo di Bianca Guaccero che secondo il settimanale Nuovo Tv potrebbe esibirsi a “Ballando”.

Insieme a lei salta fuori anche il nome di Beppe Convertini e due attori di due soap tra le più amate in Rai. Emanuel Caserio de Il Paradiso delle signore e Michelangelo Tommaso, volto storico dell’intramontabile Un posto al sole.

Non mancano poi le auto candidature come quella di Emanuela Folliero e Iva Zanicchi. Milly prenderà in considerazione il loro “appello”? C’è, infine, il grande sogno nel cassetto della Carlucci: vedere sul palco della sua trasmissione la zia nazionale, Mara Venier. Lei ama il programma e chissà che possa farci un pensiero.

Ancora ci sono molte pagine da scrivere e di sicuro non mancheranno i colpi di scena. Adesso c’è solo da attendere.