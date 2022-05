Miriana Trevisan ad un passo dall’altare con lui: il nome che pochi conoscono che è stato affianco alla showgirl per diversi anni

Miriana Trevisan è stata una dei grandi protagonisti dell’ultima edizione del “Grande Fratello Vip”. Una donna che si è fatta amare per il suo essere al quale il pubblico, dopo anni, ha dimostrato ancora una volta tutto il suo affetto.

Tutti abbiamo imparato a conoscere la sua storia d’amore con Pago, padre di suo figlio Nicola, ed ex marito dal quale si è separata poco tempo dopo il matrimonio anche se fra loro i rapporti sono stati sempre ottimi. Si aiutano e si supportano a vicenda come se fossero fratelli.

Sapete però che oltre a Pago nella vita di Miriana c’è stato un altro uomo molto importante con il quale era arrivata ad un passo dall’altare? Vi raccontiamo tutto.

Miriana Trevisan, ad un passo dal secondo matrimonio: ecco con chi

Quando si parla di Miriana Trevisan le si affianca sempre il nome di Pago, suo ex marito e padre del figlio Nicola. In molti non sanno però che l’ex valletta di Mike Bongiorno ha avuto un altro grande amore nel corso della sua vita.

Un uomo in vista e con una vita non sempre semplice. Con lui sono stati sette anni di amore intenso tanto da arrivare ad un passo dalle nozze, poi saltate. Parliamo di Giulio Cavalli, un uomo poliedrico, appassionato di arte, in particolare di teatro e sceneggiatura, tanto che ha firmato anche diversi spettacoli.

Si è fatto conoscere anche come giornalista scrivendo per diverse testate di rilievo come Fanpage, Left e TPI. Per diverso tempo ha vissuto anche sotto scorta per via di diverse minacce ricevute dalla ‘Ndrangheta arrivate soprattutto dopo il suo spettacolo Do ut Des.

Durante una vecchia intervista a “Vieni da Me” con Caterina Balivo la Trevisan ha parlato della fine di questa storia d’amore. Prima la crisi, poi le divergenze e così i due hanno deciso di dirsi addio.

L’ex gieffina non aveva nascosto che stare con Cavalli non era semplice: “C’era sempre la polizia fuori casa. Una volta ci fu un allarme ed entrarono in casa, un’altra volta fummo portati in una località sicura” ha raccontato Miriana precisando però che nonostante fosse finita, la storia d’amore era stata molto bella.