Karina Cascella il costume esplosivo non copre quasi nulla. SELFIE poco legale: altro che grassa! – FOTO

Karina Cascella esce allo scoperto in tutta la sua splendida bellezza e ipnotizza i fan con un costume aderente.

Uno dei volti di maggiore spicco del panorama del piccolo schermo è senz’altro quello di Karina Cascella. Grazie alla sua attitudine esplosiva e vivace è riuscita a farsi strada e coronare i suoi sogni e i suoi obiettivi professionali.

Durante la sua carriera ha spesso presieduto il parterre di Uomini e Donne, uscendo allo scoperto tra flirt e storie d’amore avventurose con tronisti e corteggiatori di spessore. Maria De Filippi ha aiutato l’ex star della tv ad intraprendere la strada giusta per lei.

Nel corso degli anni, Karina è stata spesso vittima di body shaming. Un atteggiamento denunciato più volte dalla showgirl che neanche stavolta riesce ad essere indifferente di fronte ai pregiudizi degli haters.

“Sei grassa”, “hai messo su del kg”, “ti trovo pienotta” sono i commenti piovuti nelle ultime ore che hanno scosso ma mai scomposto la celebrità televisiva più elettrica del panorama dello spettacolo

Karina Cascella, bellezza esplosiva davanti allo specchio: così scaccia via tutte le critiche

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Karina Cascella🌸 (@karinacascella)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>> Belen Rodriguez, tutto da rifare per la bella argentina. Cosa ostacola il suo cammino

La web influencer, Karina Cascella ha rotto il ghiaccio sui social network e ha spazzato via tutte le critiche che da un po’ di tempo a questa parte sono piovute sul suo ‘conto’.

In molti hanno espresso opinioni negative sull’aspetto fisico dell’ex tronista di Uomini e Donne che stavolta ha zittito tutti con la sua verve spigliata e veritiera. Con il tempo, la showgirl ha imparato a scavalcare i pregiudizi, concedendosi qualche reazione e considerazione che non fa una grinza.

Nel caldo pomeriggio del bel mezzo della settimana, Karina Cascella decide di spogliare i suoi veli e restare soltanto in costume. Dopo il post a ‘pugno duro’ contro gli haters, l’ex tronista convince i fan a cogliere sempre l’aspetto positivo della vita e soprattutto accettarsi così come si alla stessa maniera in cui è abituata a fare lei.

“Altro che grassa!” commenta un suo fan stretto che non è riuscito al pari di tanti altri a resistere al ‘paesaggio’ di forme incontenibile messo in evidenza da Karina.

L’ex partecipante al reality de “La Talpa” diventa protagonista di un selfie incandescente davanti allo specchio della sua stanza da letto.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>> Eleonora Daniele commossa parla del fratello scomparso: il ringraziamento alla collega che l’ha aiutata

Il costume esplosivo color arancio copre poco o nulla e a fatica riesce a contenere lo strapotere delle curve. Una bellezza così come mamma l’ha fatta non si vedeva da tempo ed ora sembra davvero difficile per chiunque farne a meno.