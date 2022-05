Beatrice Borromeo svolta inaspettata, fuga clamorosa: cosa sta succedendo

Beatrice Borromeo ha lasciato il Principato. Fatti i bagagli si è spostata in una città italiana per una fuga senza precedenti.

Valigia fatta, salutata la Rocca, Beatrice Borromeo ha lasciato Monaco. In questi giorni ha affrontato un viaggio in cui ha unito l’utile al dilettevole. Una fuga inaspettata con cui ha staccato la spina, prendendo una pausa dall’agenda reale.

La giornalista e modella, 36 anni, non ha affrontato questo viaggio da sola, potendo contare sul marito, Pierre Casiraghi,

Giorni fa la coppia è partita alla volta dell’Italia, paese di origine di Beatrice, sbarcando in una delle sue città più belle: Venezia.

Nella Serenissima hanno preso parte a un’importante cena benefica organizzata da Dior, tenutasi al Teatro della Fenice, realizzata in occasione dell’inaugurazione dell’edizione 2022 della Biennale, ritornata dopo due anni di fermo dettati dalla pandemia.

Mostratisi elegantissimi, sfoggiando abiti firmati dalla nota Maison, la coppia ha catalizzato l’attenzione a livello globale. Dopo l’impegno Pierre e la moglie non sono rincasati subito, dedicandosi una fuga d’amore senza precedenti.

Beatrice Borromeo, fuga d’amore clamorosa: forti emozioni

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Alessia Marcuzzi svela il desiderio nascosto della figlia Mia

Quando c’è bisogno di staccare la spina, un viaggio è quello che serve e Beatrice e Pierre ben lo sanno visto che si sono rilassati nella città per antonomasia dell’amore.

Dopo aver partecipato alla cena di gala di Dior a Venezia, sono rimasti nella Serenissima per trascorrere giorni di relax tra le sue bellezze. Museo a cielo aperto, si sono persi tra le sue calli per poi visitare la Biennale.

Vestendo i panni da turisti, hanno gustato caffè e vino godendosi gli scorci mozzafiato vista Laguna. Non sono mancate poi lunghe passeggiate e un giro al Lido: tra gli spostamenti non hanno rinunciato al comfort del taxi acqueo per muoversi nel Canal Grande.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Nunzia De Girolamo, Mara Venier e Briatore: lo strano trio insieme

Rilassati, sono stati pizzicati in vari punti della magica città. Con tanto di occhiali da sole, pur essendo vestiti casual, sono apparsi molto chic. Innamoratissimi, sui loro volti si legge tutta la gioia e la spensieratezza che questi giorni vacanzieri gli hanno donato.