La trentaseiesima giornata vede scendere in campo nell’anticipo del venerdì la Juventus e il Genoa. Pagelle e tabellino.

Allo Stadio Ferraris le due compagini si affrontano in questo ultimo stralcio di campionato. Entrambe sono a caccia di punti preziosi utili per i verdetti finali.

Questa sera si gioca Genoa-Juventus, anticipo dovuto dal fatto che mercoledì i bianconeri affronteranno l’Inter allo Stadio Olimpico di Roma per la finale di Coppa Italia.

La squadra di Mister Massimiliano Allegri non può permettersi di perdere avendo come obiettivo quello di chiudere al terzo posto in classifica. Il Genoa, invece, deve assolutamente scrollarsi dalle ultime posizioni. Attualmente si trova penultima con 25 punti, davanti solo al Venezia. A precederla Salernitana e Cagliari che domani si affrontano nello scontro diretto per la salvezza.

A passare in vantaggio al 49′ la Juventus con Dybala che scambia con Cuadrado, il quale scambia co Kean poi ancora la Joya che con un destro preciso batte Sirigu all’angolino.

Genoa-Juventus, le pagelle e il tabellino della partita

GENOA – JUVENTUS 0 – 1

Rete: 49′ Dybala

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Ostigard, Bani, Criscito; Galdames (46′ Frendrup), Badelj; Amiri, Melegoni, Portanova; Destro. All. Blessin. A disp, Semper, Masiello, Gudmundsson, Vasquez, Ghiglione, Ekuban, Vodisek, Hernani, Yeboah, Cambiaso, Rovella

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Rugani, De Sciglio; Arthur, Miretti, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Kean. All. Allegri. A disp. Perin, Pinsoglio, Chiellini, de Ligt, Alex Sandro, Bernardeschi, Zakaria, Morata, Aké

Arbitro: Sozza di Seregno

Ammoniti: 29′ Dybala, 34′ Rugani, 43′ Melegoni, 44′ Arthur

Nella prossima giornata il Genoa sarà ospite del Napoli al Diego Armando Maradona, domenica 15 maggio alle ore 15:00. La Juventus, invece, ospiterà la Lazio di Maurizio Sarri nel posticipo del monday night.