Cecilia Rodriguez, sapete cosa fa quando è con la sorella? Le IMMAGINI dicono tutto: “Che dirvi…”

Cecilia Rodriguez esce allo scoperto su Instagram assieme alla sorella maggiore, Belen e lascia tutti a bocca aperta: ma cosa fanno..!?

Parliamo di due tra i personaggi vip più chiacchierati degli ultimi anni. Cecilia e Belen Rodriguez hanno fatto parlare di se in tutte le salse. Non da meno stavolta, dove ancora una volta si son ritrovate per mettere a punto alcune questioni private.

I fan si sono chiesti a più riprese cosa stessero facendo in questi giorni dove sembrano vivere in simbiosi, come ai vecchi tempi, quando condividevano il letto nella loro casa natale.

Ora che il loro appeal ha alzato l’asticella, con Cecilia e il fidanzato, Ignazio Moser avvinghiati come due cuori e una capanna e Belen con il ritorno di fiamma con De Martino, sembra che il destino abbia finalmente deciso di scrivere un epilogo quasi perfettamente compatibile.

Andiamo a vedere però nei dettagli in che modo Cecilia e Belen festeggiano per modo di dire la loro ritrovata complicità

Cecilia Rodriguez, ecco cosa fa insieme alla sorella durante la giornata: una scoperta sconvolgente

La showgirl e modella argentina, Cecilia Rodriguez ha dimostrato ancora una volta di avere un affiatamento unico e speciale con la sorella, Belen.

Entrambe sono nate e cresciute in Argentina per poi trovare la loro stabilità in Italia. Belen aveva iniziato il suo percorso nel Belpaese ricoprendo diverse mansioni professionali.

Cecilia ha seguito la sorella maggiore a ruota libera e ora vive felicemente tra le braccia dell’amato, Ignazio Moser. Entrambe sono state coinvolte in una serie di burrascose storie e flirt amorosi. Tuttavia, nel tempo si son fatte forza l’una con l’altra con l’obiettivo di ripartire e cercare di non ripetere più gli errori del passato.

In una splendida e calda giornata primaverile, le due sorelle, come spesso capita negli ultimi tempi si sono date appuntamento per spendere un po’ di tempo libero assieme come accadeva quando erano bambine.

La felicità di entrambe è anche frutto di una complicità e sintonia, perfette. La passeggiata con il loro fido e i ritocchi col make-up rappresentano quei piccoli gesti che dimostrano come l’una può contare sull’altra, soprattutto nei momenti di difficoltà.

Cecilia e Belen dunque rappresentano il classico prototipo di ‘Mamma (sorella) per amica’, la celebre serie tv dove le due protagoniste cercano attraverso il dialogo e la condivisione di superare e/o affrontare gioie, paure e dolori.