Confessione assurda all’Isola, Ilary rimane paralizzata: “ve lo giuro su ciò che ho di più caro”

All’Isola dei Famosi esplodono le tensioni tra i due naufraghi più in vista di questa edizione: Ilary Blasi rimane di sasso di fronte alle frasi pronunciate in diretta

A “L’Isola dei Famosi” è esplosa la tensione tra i due naufraghi più in vista di questa edizione. Stiamo parlando di Nicolas Vaporidis ed Edoardo Tavassi, che fino a pochi giorni fa sembravano aver instaurato un’amicizia solida e incrollabile.

Ilary Blasi, al principio della puntata di questa sera, ha preannunciato uno scontro letteralmente di fuoco tra i due, ormai, ex amici. Non appena la conduttrice si è collegata con l’Honduras per affrontare la questione con i diretti interessati, la situazione è parsa fin da subito sfuggirle di mano.

Nicolas ed Edoardo, che si sono sempre mostrati affiatatissimi, non hanno mancato di lanciarsi accuse a dir poco al veleno. Addirittura, una frase pronunciata da Tavassi ha davvero gelato il sangue alla padrona di casa: sia Ilary che gli opinionisti sono rimasti pietrificati.

Isola dei Famosi, Ilary Blasi rimane paralizzata: “ve lo giuro su ciò che ho di più caro”

La lite tra Nicolas ed Edoardo ha assunto toni senza precedenti a “L’Isola dei Famosi”. Durante la puntata trasmessa quest’oggi, lunedì 9 maggio, la conduttrice ha permesso ai due ex amici, che pur appartengono alla medesima fazione, di confrontarsi di fronte a tutti.

Il rancore covato dal fratello di Guendalina, tuttavia, appariva a tal punto profondo da non poter neanche essere espresso a parole. “Lui non è come appare” continuava ad affermare Edoardo, che come a voler attribuire credibilità alle proprie frasi ha aggiunto: “ve lo giuro su ciò che ho di più caro al mondo“.

Secondo il naufrago, l’attore si sarebbe comportato in maniera sbagliata nei confronti del gruppo con cui ha deciso di schierarsi, essendosi spesso recato presso l’altra fazione solo per sparlare dei propri compagni. In aggiunta, stando a quanto ribadito da Tavassi, tutte le azioni compiute da Vaporidis sarebbero frutto di uno studio a tavolino.

“Lo fa solo per farsi vedere, è falso da morire” ha chiosato Edoardo, lasciando di sasso Ilary Blasi e gli opinionisti in studio. A quanto sembra, le divergenze tra i due sono ormai insanabili e non potranno in alcun modo essere appianate con il proseguo dell’avventura in Honduras.