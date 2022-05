Rai, la serie più famosa che è costata 25 milioni di dollari: budget stellare, ma adesso…

Rai Fiction, la serie più famosa dell’emittente statale è costata 25 milioni di dollari: non ne immaginerete mai il motivo

La Rai, ormai da qualche anno, non manca di lanciarsi in vere e proprie sfide televisive che, il più delle volte, consentono all’emittente statale di raggiungere risultati strabilianti in termini di share. A fiction longeve e ormai assodate come “Don Matteo”, i vertici di Viale Mazzini hanno spesso affiancato prodotti innovativi e di respiro internazionale.

I successi conseguiti a livello di audience hanno ovviamente rafforzato la linea editoriale dell’emittente, che per realizzare determinate produzioni ha messo in campo non solo squadre stellari in termini di cast e di professionisti del settore, ma soprattutto ingenti somme di denaro.

A questo proposito, resterete a bocca aperta nello scoprire qual è stata la serie televisiva maggiormente dispendiosa per l’emittente statale. All’epoca, Rai Fiction e Big Light Productions misero a disposizione ben 25 milioni di dollari per realizzarla!

I Medici, la serie Rai più famosa che è costata 25 milioni di dollari: budget stellare, ma adesso…

“I Medici” fu indubbiamente uno dei prodotti meglio riusciti dell’emittente statale. Nata da un’idea di Frank Spotnitz e Nicholas Meyer, la serie televisiva prodotta da Rai Fiction in collaborazione con Big Light Productions fu tra le più costose mai realizzate.

Oltre a dover remunerare un cast di respiro internazionale – che vantava attori del calibro di Dustin Hoffman e Richard Madden -, la Rai dovette anche occuparsi della ricostruzione storica del periodo di riferimento: il Quattrocento italiano.

Ciò che ne conseguì fu che, per la sola prima stagione, le case di produzione coinvolte misero a disposizione un budget stellare, pari a ben 25 milioni di dollari. Una spesa che si rivelò essere più che azzeccata, dato che i primi episodi, in onda su Rai 1 nel 2016, toccarono vette del 28% di share. Il destino a cui andarono incontro “I Medici”, tuttavia, non è certamente quello che ci saremmo aspettati.

Amazon Prime Video, infatti, ha acquistato i diritti del celebre prodotto targato Rai, disponibile con le sue tre stagioni proprio all’interno della suddetta piattaforma. Gli amanti de “I Medici”, dunque, non potranno più riguardarne gli episodi attraverso il portale RaiPlay.