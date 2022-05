“Isola dei Famosi”, l’indiscrezione bomba sulla coppia: “Tensioni in famiglia”

Isola dei Famosi: indiscrezione bomba sulla coppia partecipante di questa edizione. La voce è cominciata a circolare a poche ore dalla prossima puntata

Non abbiamo dubbi: Clemente Russo e Laura Maddaloni sono, a mani basse, i due concorrenti più discussi di questa lunga edizione de l’Isola dei Famosi. Dal momento che questa edizione è partita con una novità, ovvero quella delle coppie, i due famosi sportivi hanno deciso di partecipare insieme in quanto marito e moglie. Hanno dimostrato una forza e una tenacia assurda in queste settimane, ma anche un carattere molto forte.

Forse proprio per questo i telespettatori hanno cominciato a lamentarsi di loro e a volerli fuori da questa edizione. Infatti, la scorsa settimana ha visto come eliminato Clemente – che ha fatto ritorno nella isola in cui vanno tutti gli eliminati – mentre questa settimana al televoto c’è la moglie Laura, che rischia fortemente l’eliminazione proprio come il marito.

Isola dei Famosi: indiscrezione bomba su Clemente Russo e Laura Maddaloni

Inoltre, nelle ultime ore, è cominciata a circolare una voce proprio su Laura. Vi ricordate Marco Maddaloni? Lui è stato un naufrago qualche anno fa di questo programma e riuscì a vincere la sua edizione, essendo un concorrente molto amato.

Da quando la sorella Laura è partita per l’Honduras non si è mai espresso sulla sua partecipazione, e tra l’altro i fans hanno notato che Marco non segue sui social né la sorella né Clemente, e questo sembra essere un po’ sintomo del fatto che i due fratelli non siano affatto in buoni rapporti.

Una situazione molto strana di cui Laura non ha mai parlato, nonostante in Honduras passi molto tempo con tante persone che avrebbero dovuto chiederle qualcosa sul fratello che è riuscito ad arrivare alla vittoria anni fa.