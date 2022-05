Vic De Angelis nella copertina del nuovo singolo si scopre tutta: la FOTO fa rischiare l’infarto

Victoria De Angelis in intimo nella copertina del nuovo singolo dei Maneskin: la foto esplosiva fa rischiare l’infarto

C’è grande attesa per la serata finale dell’Eurovision Song Contest, che la città di Torino si prepara ad ospitare con la conduzione di Alessandro Cattelan, Laura Pausini e Mika. I Maneskin, in qualità di vincitori, avranno l’onore di aprire la finalissima della competizione musicale, dopo la vittoria conseguita l’anno scorso con il brano “Zitti e buoni“.

Per la band divenuta celebre grazie ad “X Factor” i successi sembrano davvero non avere fine. Il prossimo 13 maggio, infatti, verrà rilasciato su tutte le piattaforme “Supermodel“, il nuovo singolo della band che i Maneskin porteranno proprio sul palco del Pala Olimpico di Torino.

Di recente, a questo proposito, la pagina ufficiale dei vincitori dell’Eurovision ha pubblicato una serie di immagini per promuovere la canzone. Ad impressionare i followers è stato soprattutto il primo scatto, in cui una strepitosa Victoria De Angelis, in intimo, dà sfoggio di tutta la propria sensualità.

Victoria De Angelis nella copertina del nuovo singolo si scopre tutta: la FOTO fa rischiare l’infarto

