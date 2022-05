Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri subisce il rimprovero di Maria De Filippi: finalmente il cavaliere ha ammesso tutta la verità

A “Uomini e Donne”, il rapporto tra Riccardo e Ida continua a non essere chiaro agli occhi di molti fan. Il Guarnieri, fin dal giorno in cui è tornato in trasmissione, non manca di stuzzicare continuamente l’ex fidanzata, che non si tira indietro dal rispondere alle sue provocazioni.

Anche durante la puntata trasmessa oggi, lunedì 9 maggio, la conversazione tra i due è apparsa piuttosto ambigua. Come dimostrato dalla clip mandata in onda, il cavaliere è andato a cercare la Platano al termine della sfilata per il puro piacere di interagire con lei.

Per la coppia, tra l’altro, è scattato un lunghissimo abbraccio che ha scatenato le ire dei membri del parterre. Persino Maria De Filippi, di fronte a quanto osservato, non ha potuto esimersi dal prendere una posizione.

La conduttrice, dopo aver posto alcune domande a Riccardo, lo ha messo alle strette cercando di ottenere da lui la verità. Verità che, dopo una serie di insinuazioni e supposizioni, è finalmente arrivata lasciando tutti di stucco.

Riccardo Guarnieri messo alle strette: “devi ammettere qualcosa?”. Dopo mesi arriva la verità

Dal giorno in cui Riccardo è tornato nel parterre di “Uomini e Donne”, Ida Platano non è più la stessa. Come non ha mancato di osservare Tina Cipollari al termine della clip trasmessa quest’oggi in puntata, la dama sembrerebbe ancora sperare in un ripensamento da parte dell’ex.

Il cavaliere, dal canto suo, non facilita sicuramente le cose alla bresciana. In più di un’occasione, infatti, Guarnieri ha chiesto platealmente alla Platano di chiarire quali fossero i suoi reali sentimenti. “Se sei tu a chiedermelo, io faccio un passo indietro” continuava a ripeterle il tarantino, ma Ida appariva come paralizzata.

Solo a quel punto, Maria De Filippi si è sentita in dovere di intervenire per cercare di spiegare il punto di vista della dama. La conduttrice, che ha dichiarato apertamente di non aver gradito l’atteggiamento di Riccardo, non si è risparmiata dal redarguirlo.

“Lei non vuole essere tua amica, questo lo ha già chiarito” ha esordito la presentatrice, per poi spostare l’attenzione su Marco, attuale corteggiatore della Platano. “Se a te dà fastidio che lei esca con lui, allora io mi farei delle domande” ha azzardato la conduttrice, in attesa di una reazione da parte del Guarnieri.

Poiché quest’ultimo continuava a rimanere impassibile, la De Filippi lo ha incalzato con una domanda diretta e che non gli ha lasciato scampo: “devi dirci qualcosa?“. Maria, ovviamente, stava tentando di capire se il tarantino provasse ancora qualcosa per l’ex.

Finalmente, Riccardo ha preso la parola per fugare ogni dubbio circa i suoi sentimenti per Ida. “No, se lei esce con un altro io dormo lo stesso” ha puntualizzato il cavaliere, riprendendo le parole della stessa conduttrice. Solo a quel punto è parso chiaro a Ida e al resto dei presenti il fatto che il Guarnieri non nutra più alcun interesse amoroso per lei.

Riccardo, dal canto suo, ha tuttavia continuato a ribadire di voler mantenere un legame con la Platano. Questa volta, però, la bresciana è apparsa determinata a chiudere definitivamente questo capitolo della propria vita.