La scorsa sera è andato in onda “Rinascere”, il film sulla vita di Manuel Bortuzzo. Dopo la sua avventura al Grande Fratello Vip, è particolarmente sotto i riflettori

Manuel Bortuzzo è uno dei personaggi più famosi del momento. Un po’ di anni fa lo abbiamo conosciuto tutti per via della sua storia tragica: infatti, a soli 19 anni, il nuotatore è stato sparato “per sbaglio” mentre comprava un pacchetto di sigarette ad un distributore. Quello che gli è accaduto, è la prova che da un momento all’altro tutto può cambiare.

Manuel al Grande Fratello Vip ha avuto modo di dimostrare a tutti che si può vivere comunque bene, anche su una sedia a rotelle. Infatti, il nuotatore nel corso di questa sua esperienza ha dimostrato di essere molto indipendente e di aver accettato di buon grado la sua situazione, nonostante per molto tempo ha temuto di dover rinunciare al suo sogno.

Manuel Bortuzzo guarda il film della sua vita. E un dettaglio colpisce l’attenzione

La storia di Manuel ha appassionato così tanto il pubblico italiano che hanno deciso di farci un film, che è andato in onda proprio la scorsa sera su Rai Uno. Giancarlo Commare ha interpretato il ruolo di Manuel e comincia proprio dal giorno della sparatoria, quando la vita di Manuel è irrimediabilmente cambiata da un momento all’altro.

Nelle ultime ore, però, è spuntata una foto di Manuel che guarda il film con una persona in particolare. Ma facciamo un passo indietro: nella casa più spiata d’Italia, Bortuzzo si era innamorato di Lulù Selassie e i due avevano deciso di mettersi insieme e di non lasciarsi mai più. La loro storia fuori dalla casa, però, è durata poco più di un mese. In questi giorni se ne sono dette di tutti i colori, ma dopo ieri è scoppiata l’ennesima polemica.

Manuel, infatti, ha guardato il film in compagnia della sua ex fidanzata Martina, la ragazza che appare anche nel film. Ritorno di fiamma o semplice amicizia?