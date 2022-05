La giovane influencer si trova all’estero per promuovere Intimissimi di cui è testimoniale, sta però mandando in visibilio molti fan che la seguono con venerazione.

Continua il suo peregrinare assieme a Intimissimi che pochi giorni fa l’ha condotta anche in uno dei luoghi più affascinanti del vecchio continente.

Eleonora Incardona è volto Ambassador del noto brand di intimo e abbigliamento da camera proprio per via delle sue curve peccaminose e la bellezza travolgente che la fa apparire come una delle giovani influencer del web più richieste di sempre.

Nata a Chiaramonte Gulfi in provincia di Ragusa nel 1991, Eleonora è oggi un’imprenditrice di successo e una influencer tra le più quotate con un seguito di 680mila fan su Instagram.

Ieri inoltre, nel suo ultimo post ha dato prova ancora una volta della sua inestimabile e seducente bellezza, se ve lo siete perso nessun problema. Continuate a leggere l’articolo e vedrete con noi quanto Eleonora stavolta ha alzato l’asticella facendo tremare i fan.

Eleonora Incardona vista panoramica a 360 gradi, fa impazzire tutti

