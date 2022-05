“Tu prendevi la mia mano mentre io…” Elisa Isoardi rievoca Gaetano per la persona amata – FOTO

La conduttrice ha dedicato alla persona più importante alcuni versi di una nota canzone d’amore, i fan si sono commossi di fronte a questa dichiarazione.

Era il 1976 quando Rino Gaetano cantava ‘Sfiorivano le viole’, uno dei brani più belli e commoventi della storia della canzone italiana.

Lo sa bene anche Elisa Isoardi che ieri ha dedicato alcune strofe della poesia alla persona che più le è stata vicina nel corso della sua vita di giovane donna.

Il post condiviso nella sua pagina Instagram infatti recita: “Fiorivi, sfiorivano le viole. E il sole batteva su di me. E tu prendevi la mia mano. Mentre io aspettavo❤️”. La conduttrice ha poi anche fatto l’augurio a cui hanno risposto in centinaia di follower più affezionati. Vediamo di chi si tratta.

Elisa Isoardi innamorata persa, la dedica è tutta per LEI

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

Le poche strofe pubblicate di Gaetano sono tutte per la sua mamma, ma implicitamente anche per tutte le mamme che la seguono da anni e che le stanno accanto con devozione e sentimento.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Arisa, il pubblico insorge sotto la recente FOTO: “lo facevi già da piccola?”. Impressionante

La sua, la signora Irma Sarale, è una donna fortissima che ha sempre dato l’esempio a cui Elisa si è aggrappata quando era in difficoltà. Irma le ha fatto da madre e padre (con suo marito ha divorziato quando la figlia aveva appena 3 anni) e ha lottato ogni volta che ve ne era la necessità.

Vive a Colletto, una piccola frazione di Castelmagno, nel cuore della provincia di Cuneo, e ha un bellissimo rapporto con la presentatrice, come la stessa Elisa ha confessato anche nel corso dell’intervista realizzata un anno fa ospite a “Oggi è un altro giorno”. La mamma è un angelo custode sempre al suo fianco, severa ma affabile e un punto fermo a cui aggrapparsi.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Sabrina Salerno col pancione, la FOTO ha lasciato esterrefatto il pubblico: “augurissimi, una mamma strepitosa”

Per questo era impensabile che la bella ex Miss Italia non le rivolgesse un pensiero in un giorno speciale come l’8 maggio. Molte le mamme che l’hanno però ringraziata per il bel pensiero, Elisa emana gentilezza ed è impossibile non ricambiarla ogni volta di cuore.