“Come è morto?”, l’ex corteggiatrice parla per la prima volta del lutto tremendo

Federica Aversano, ex corteggiatrice di Matteo Ranieri, ha parlato per la prima volta del lutto che ha sconvolto la sua vita: rivelazioni tremende

Il suo percorso televisivo a “Uomini e Donne” non si è certamente concluso come sperato. Federica Aversano, la bellissima ex corteggiatrice di Matteo Ranieri, è stata infatti “scartata” da quest’ultimo, che le ha preferito la rivale Valeria Cardone.

Per la salernitana si è trattato di una vera e propria batosta. Tuttavia, forte del suo carattere agguerrito e determinato, Federica non si è certamente lasciata abbattere dalla scelta del tronista ed è ritornata alla sua vita di sempre. L’amore per il figlio Luciano, d’altronde, sembrerebbe distrarla da tutto.

Il suo passato, tra l’altro, nasconde dolori a dir poco inimmaginabili che l’ex corteggiatrice ha sempre preferito tenere per sé. Solo di recente, la Aversano si è aperta rispetto al lutto che ha drasticamente cambiato la sua vita.

“Come è morto?”, Federica Aversano parla per la prima volta del lutto tremendo

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> YesLove, se non puoi dirlo agli altri, dillo a noi! L’amore si è spento, non lo lascia perché teme lui possa fare gesti inconsulti

Dopo la fine del percorso televisivo a “Uomini e Donne”, Federica Aversano parrebbe essere ritornata alla sua quotidianità senza alcun dramma. Nonostante il rifiuto di Matteo Ranieri, che gli ha preferito la rivale Valeria Cardone, la salernitana ha già una persona importantissima a cui dedicare tutto il proprio tempo: l’adorato figlio Luciano.

In aggiunta, nella vita dell’ex corteggiatrice è subentrata anche la presenza dei followers, che non mancano di tenere compagnia a Federica e di porle incessanti domande inerenti al suo passato.

Proprio di recente, a questo proposito, la Aversano ha deciso di rispondere ad un interrogativo che le è stato avanzato più volte, ma su cui la salernitana aveva sempre deciso di sorvolare.

“Di cosa è morto tuo padre?“: questa la brutale domanda posta da un utente tramite il box apposito. Federica, pur con il suo consueto garbo, ha fornito una risposta che non ha lasciato spazio a dubbi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Chanel, tra due giorni il traguardo più emozionante: la figlia di Totti è in fibrillazione

“Ci sono domande a cui non riesco e non voglio rispondere” ha replicato l’ex corteggiatrice, fugando ogni dubbio. Concisa e irremovibile, Federica ha lasciato chiaramente intendere di non voler mai più ritornare sull’argomento.