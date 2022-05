Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti: i motivi della loro separazione

Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti non sono più una coppia da molti anni: voi sapete perché i due decisero di intraprendere due strade separate?

Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti sono stati una delle coppie più amate degli anni duemila. Lui, figlio d’arte e con la testa un po’ tra le nuvole, lei ragazza di provincia acqua e sapone. Erano completamente opposti, ma come tutti ben sappiamo gli opposti si attraggono, e i due finirono inevitabilmente per innamorarsi l’uno dell’altro.

Erano un po’ paragonabili a Chiara Ferragni e Fedez, pensandoci. Diversi allo stesso modo ma innamorati folli, al punto tale da decidere di stare insieme per sempre e di mettere su famiglia. Erano felici come non mai quando sono diventati genitori della piccola Mia, e non sapevano che da lì a poco quell’amore così forte e intenso sarebbe finito così.

Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti: perché è finito il loro amore?

Un po’ di anni fa, i due hanno annunciato di non essere più una coppia. Nel giro di poco, si sono rifatti entrambi una vita con altre persone: Alessia ha avuto varie avventure più o meno importanti, mentre lui si è innamorato ancora una volta ed è diventato nuovamente padre. Nonostante tutto questo, non hanno mai smesso di volersi bene e sono diventati una vera e propria famiglia allargata.

Allora perché si sono lasciati, se il loro rapporto ancora oggi è così tanto bello? Anni fa, quando si sono lasciati, non hanno rivelato il motivo per cui hanno deciso di intraprendere due strade completamente separate. Poi, col passare del tempo, la verità è saltata fuori. Alessia e Francesco si volevano certamente un gran bene, ma per incompatibilità caratteriali, ad un certo punto non si sono trovati più bene l’uno con l’altro e hanno deciso di salvaguardare il proprio affetto e di lasciarsi.

Dunque, proprio per questo sono riusciti a rimanere in buoni rapporti: l’amore sarà pure finito, ma il bene è rimasto lo stesso di sempre.