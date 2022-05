É nella natura felina affilare le unghie, sono un mezzo di comunicazione per i nostri amici, ma come fare ad insegnargli dove, senza che i nostri divani siano vittime del loro istinto?

Sono diverse le ragioni per le quali i felini graffiano, nello specifico i nostri gatti lo fanno per una delimitazione del territorio, che al contempo garantisce un allenamento muscolare.

È un’abitudine innata quella di affilare i propri artigli, per mantenerli sempre pronti alla caccia e tonificare i muscoli delle zampe.

Come convincere i gatti ad usare il tiragraffi?

Ci sono parecchie varietà di tiragraffi, questo perché l’obiettivo è quello di simulare il più possibile ciò che il nostro felino troverebbe in natura. Il nostro micio deve avere la possibilità di curarsi e rilassarsi, per questo si dovrebbero prediligere tiragraffi abbastanza grandi da permettergli di svolgere un po’ di allenamento fisico durante questa pratica quotidiana.

LEGGI ANCHE>>>Gatti, portare la preda in casa: perché lo fanno e come eliminare l’abitudine

Il tiragraffi deve essere un oggetto utile al nostro gattino si nel gioco che nel riposo, per questo è essenziale che sia della dimensione giusta; bisogna anche che sia stabile, dato che i nostri amici amano potersi sfogare in questo momento della loro routine giornaliera. Oltre la stabilità necessitano anche del materiale giusto: un mix di sisal e cotone potrebbe essere la scelta perfetta, oppure ci si può avvalere di trespoli e nicchie di sisal e cartone

LEGGI ANCHE>>>Gatti e collare, “un’abitudine da cani”: ma è davvero utile e sano?

Per assicurarci che il nostro gatto non si diverta ad affilare le unghie su sedie e poltrone, sarebbe utile posizionare il tiragraffi in zone di passaggio come ingressi e salotti. Che il nostro amico noti l’oggetto con frequenza è fondamentale per incoraggiarne l’utilizzo.

Ci aspettiamo che il gatto vedendo l’oggetto ne resti immediatamente attratto, purtroppo non funziona così: è frequente notare come spesso venga preferita una sedia piuttosto che scenografici trespoli con cuscini e cunette, questo perchè probabilmente vengono posizionati in posti che il nostro amico vede come scomodi o poco invitanti.