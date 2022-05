Arisa ha conquistato lo Stadio Olimpico in occasione della finale della Coppa Italia, accanto a lei non poteva mancare lui

Ieri sera è stata per i tifosi juventini e interisti una serata emozionante. La finale della Coppa Italia ha tenuto attaccati milioni di telespettatori alla televisione.

Arisa è stata la ciliegina sulla torta che ha aperto le danze cantando l’Inno di Mameli. La cantante si è presentata con un vestito corto rosso a maniche lunghe e i capelli sciolti lungo la schiena effetto bagnato. Gambe scoperte e tacchi a spillo l’hanno resa ancora più seducente e sensuale.

Arisa, LUI il tifoso numero uno: allora è amore vero – FOTO

A quanto pare la crisi tra Arisa e Vito Coppola è stata frutto dell’immaginazione del gossip, perché sui social appare altro. Infatti, il ballerino ha accompagnato la fidanzata all’evento romano e l’ha supportata e sostenuta prima e dopo la performance.

E’ stato proprio Vito Coppola a pubblicare alcuni scatti e video della serata all’Olimpico. Prima ha ripreso l’esibizione di Arisa, poi ha condiviso un selfie insieme a lei.

I due sembrano molto affiatati, eppure qualche giorno fa era stato il giornale Dagospia a lanciare l’ennesima bomba riferendo: “Dopo Andrea Di Carlo, Arisa ha formato una coppia affiatata con Vito Coppola, conosciuto a Ballando con le Stelle. Entrambi avevano optato per una convivenza, ma ora la cantante ha voluto prendersi una pausa di riflessione. Pare che Vito Coppola abbia una propensione verso altre cose. Ma Arisa li sceglie con il lanternino?”.

Non sappiamo con certezza come stanno realmente le cose tra la cantante e il ballerino, ma una cosa è sicura: sono una coppia. I fan fanno il tifo per loro e li sostengono, visto che notano come Arisa sia cambiata in meglio da quando frequenta Coppola. Il suo sguardo è solare e brillante come non lo è mai stato. All’età di 39 anni avrà trovato finalmente il vero amore?