La scorsa notte in provincia di Udine, un pescatore di cui si erano perse le tracce da alcune ore è stato trovato morto in un torrente.

Si sono concluse tragicamente le ricerche del pescatore 60enne di cui si erano perse le tracce in provincia di Udine. L’uomo era uscito di casa per una battuta di pesca, ma non vedendolo rientrare, nella serata di ieri i familiari hanno contattato i carabinieri.

È stata attivata la macchina delle ricerche che, qualche ora dopo, hanno portato al drammatico ritrovamento: il cadavere del 60enne lungo il Torrente Slizza a Coccau, frazione di Tarvisio. Sul posto gli uomini del Soccorso Alpino ed i Vigili del Fuoco.

Era uscito per andare a pesca, ma è stato trovato morto in un torrente. Questo il tragico destino di Dario Screm, pescatore di 60 anni. Il tragico ritrovamento durante la scorsa notte, tra mercoledì 11 e giovedì 12 maggio, lungo il Torrente Slizza a Coccau, frazione del comune di Tarvisio, in provincia di Udine.

Tutto, riporta la redazione de Il Messaggero Veneto, è partito nella serata di ieri, quando i familiari di Screm hanno chiamato il 112 preoccupati per il suo mancato rientro a casa. I carabinieri hanno, dunque contattato il Soccorso Alpino che ha dato il via alle ricerche. Poco dopo è stata ritrovata nei pressi del ponte del torrente l’auto dell’uomo. Le operazioni si sono concentrate in zona e, intorno all’1, le squadre hanno individuato nel torrente il corpo ormai senza vita del pescatore.

Sul posto sono arrivati anche i soccorritori della Guardia di Finanza ed i vigili del fuoco che hanno provveduto al recupero della salma. Operazioni per le quali, riferisce Il Messaggero Veneto, è stato allestito un sistema di paranchi per sollevare la barella.

Ora rimane da capire cosa possa essere accaduto al 60enne. Tra le ipotesi quella secondo la quale l’uomo possa essere stato colpito da un improvviso malore o che possa essere rimasto vittima di un incidente mentre pescava.